Programok Mosonmagyaróváron a hosszú hétvégén: megemlékezés és előadások

VÁROSI GYÁSZNAP

október 26. vasárnap

9.45 óra, NEPOMUKI SZENT JÁNOS-PLÉBÁNIATEMPLOM, Szent István király út 110., Ünnepi szentmise

10.45 óra MOSONI TEMETŐ, Rév utca, Megemlékezés, beszédet mond NÉMETH ALAJOS, helytörténeti kutató, imát mond KAPUI JENŐ plébános. „Máig élő emlékezet” címmel előadást mutatnak be a Győri SzC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola tanulói. A műsort összeállította: Sebestyén Ildikó

13.00 óra GULYÁS LAJOS EMLÉKTÁBLA, GYŐRI SZC BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Szent István király út 6. (Gulyás Lajos utca felőli oldal), Megemlékezés, koszorúzás

13.20 óra, KAROLINA KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET Csaba utcai bejárat felől Koszorúzás az épületen elhelyezett emléktáblánál

15.00 óra MOSONMAGYARÓVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL Fő út 11. Megemlékezés és koszorúzás

15.30 óra MAGYARÓVÁRI TEMETŐ Városkapu tér Koszorúzás a tömegsír helyén felállított obeliszknél Szervező a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület. Az emlékművet Magyar Árpád állíttatta, Lebó Ferenc szobrászművész készítette 2016-ban.

16.00 óra Megemlékezés és koszorúzás az ’56-os áldozatok emléktáblájánál. Beszédet mond: RIEGER TIBOR, Kossuth-díjas szobrászművész. Ünnepi műsort adnak a Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda diákjai. Koszorúzás a 70. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat tagjainak közreműködésével.

16.30 óra Gyalogos felvonulás a Gyász térre: Különjárati autóbusz indul a Magyaróvári temető melletti Terv utcából.

16.45 óra ’56-OS EMLÉKPARK ÉS GYÁSZTÉR Határőr utca Térzenét ad a Kühne Koncert Fúvószenekar Vezényel: ifj. VÁMOS GÁBOR

17.00 óra Kegyeleti megemlékezés. Megemlékező beszédet mond: SOÓS VIKTOR ATTILA, történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja. Az áldozatokért, túlélőkért imát mond: BODÓ ZOLTÁN plébános. Ünnepi műsor „Dédanyám emlékezete…” a Győri SzC Bolyai János Technikum 10. évfolyama előadásában. A műsort összeállította: Magyar Gáborné és Rosta Máté pedagógusok. Koszorúzás a 70. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat tagjainak közreműködésével

Moson Megyei Színjátszó találkozó

A Moson Megyei Színjátszó helyszíne október 24-25-26-án, péntek-szombat-vasárnap a Flesch Központ. Nyitott előadás a Zárt tárgyalás október 24-én, pénteken 18 órakor a Theatrum ad Flexum Színházi Egyesület előadásában. Megtekinthető még október 25-én, szombaton 18 órától az Igazságtalanság a Theatrum ad Flexum Színházi Egyesület és az Ars Longa Theatrum közös előadásában.