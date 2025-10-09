Programkavalkád Mosonmagyaróváron és környékén: a Neotontól Zacher Gáborig

A programok között találjuk a Szer-telen napot, melynek keretében a Flesch Központban pénteken este 6 órakor dr. Zacher Gábor addiktológus tart előadás szülőknek, felnőtteknek, pedagógusoknak. A belépés díjtalan, de regisztrációs jegyhez kötött. A Szer-Telen Ifjúság Napja elnevezésű rendezvény hosszú évek óta visszatérő esemény a Flesch Központ programjai között. Idén szeretnék bevonni a szülőket, hozzátartozókat, szakembereket a prevenciós előadások sorába. A témával azért is foglalkoznak, hiszen nemcsak a gyermekeket érinti, hanem valamennyi generációt veszélyezteti.

A programok között találtuk a Neoton koncertet.

Program a könyvtárban

A városi könyvtárban október 10-én, pénteken délután 5 órakor a népszerű krimiszerzővel, Szántó Dániellel találkozhatnak az érdeklődők. Szántó Dániel 1989-ben, Szombathelyen született. Fiatalkori éveiben imádott álmodozni, volt már szuperhős, világbajnok atléta, önfeláldozó katona, zseniális pszichológus, hányatott sorsú űrhajós, iszákos nyomozó és még sok minden más, amire talán már nem is emlékszik. A regényeiben elvetemült gonosztevők után nyomoz, akik sokszor megoldhatatlannak vélt kihívások elé állítják. Szereti a sok szálon futó, elgondolkodtató, drámai és fordulatos történeteket, melyek nem mindig végződnek happy enddel. A találkozón szó lesz a szerző munkásságának, írói pályájának alakulásáról, krimiről, mint irodalmi műfajról és rejtélyekről is.

Idén is lesz megbocsátás hete (október 6-tól 11-ig), melynek keretében a visszahozott dokumentumok fejében a késedelmes olvasók tartozásait elengedjük.

Neoton és Roy&Ádám Trió Lébényben

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulását ünnepli az eseménysorozattal. A Szerencsekoncertek eseménysorozaton ismert hazai, népszerű előadók lépnek fel az ország szinte minden pontján. A koncertélményt elviszik Lébénybe is, ahol fellép a Neoton és Roy&Ádám Trió pénteken este 7 órától a Templom téren.

Vígjáték két felvonásban

Adva van egy látszólag békés otthon, ahol azért akarnak kutyát venni, hogy legalább valaki hűséges legyen a családban. A szerelmi sokszög csak bonyolódik, amikor megérkezik egy halom bűvészkellék, amit Merlin, a világhírű kanadai bűvész küld előre, akinek magyarországi turnéját a család feje szervezi. A bűvészkellékek megérkeznek, a bűvész nem, de jön helyette betörő, elhagyott szerető, aktuális szerető, be nem vallott gyermek, s ha ez még nem elég a nevetőizmok próbatételéhez, a bűvészkellékek önhatalmúlag átveszik az irányítást és működni kezdenek, a család legnagyobb rémületére. Jöhetsz drágám! címmel a Flesch Központban szombaton este 7 órakor a Hadart Színház szerepel.