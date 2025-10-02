Mutatjuk a Prima Primissima díj győri jelöltjét

Pataki Tibor festő- és grafikusművész

Könyvszobrai világviszonylatban is egyedülállóak. A Munkácsy-díjas festő a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán diplomázott. A 80-as években a papírmunkák foglalkoztatták, amelyekben a hajtogatás lehetőségeit kutatta. Installációkkal, papírnyomatokkal, könyvtárgyakkal, nagyméretű plasztikákkal jelentkezett a kiállításokon, majd az alkalmazott grafikai tevékenység vált intenzívvé munkásságában: kiadványokat, könyveket tervezett, könyvborítókat, illusztrációkat készített. A 90-es évek közepétől művei fő témája a könyv, mint szimbólum, illetve az emberi kapcsolatok leképezésének lehetőségét biztosító vizuális elem. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

Magyar tudomány

Prof. Dr. Gósy Mária nyelvész, fonetikus

Kutatási területei a beszédkutatás, a pszicholingvisztika és az alkalmazott nyelvészet. Elsőként foglalkozott a gyermekek beszédének akusztikai-fonetikai vizsgálatával, különféle beszédjelenségek objektív elemzésével, a beszéd észlelésének folyamataival, kialakította a spontán beszéd megakadásjelenségeinek rendszerét. Kifejlesztette a GMP-diagnosztikát gyermekek beszédfeldolgozásának megítélésére, valamint kollégáival a beszédszintézisen alapuló beszédhallás-vizsgálati módszert, amelyeket a logopédiai és a pedagógiai gyakorlatban használnak. Különféle tárgyakat oktatott hazai és külföldi egyetemeken. A Széchenyi-díjas nyelvésznek 13 könyve és több mint 500 tanulmánya jelent meg.

Prof. Dr. Masszi Tamás hematológus, belgyógyász szakorvos, klinikaigazgató egyetemi tanár

Számos eredményt ért el a rosszindulatú vérképzőszervi betegségek gyógyításában és az őssejtterápiák fejlesztésében. A korszerű csontvelő-transzplantáció egyik meghonosítója. 1983-ban szerzett orvosi diplomát, az őssejtátültetést Párizsban tanulta. 1996-ban Magyarországon elsőként valósította meg a köldökzsinórvérből származó őssejtek átültetését, valamint az allogén perifériás őssejtekkel történő transzplantációt. Nevéhez fűződik több csontvelő-transzplantációs osztály létrehozása Budapesten. A Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika igazgatójaként létrehozta a hemopoetikus őssejtátültetés feltételeit az Egyetemen is, célja egy komplex sejtterápiás központ elindítása.

Dr. Pléh Csaba ny. egyetemi tanár, pszichológus, nyelvész

A pszichológia és a nyelvészet határterületein összehasonlító keretben kutatja a nyelvi megértést. Megismerés és nyelv viszonyát a téri kifejezések segítségével vizsgálva kimutatta a magyar rendszer pszichológiai különlegességét és ennek fejlődési zavarait. Feltárta a mai információtechnológiai eszközök hatását az emberi kapcsolati minták és ismeretszerzési szokások változásaira. A szakma történészeként elemzi a kognitív tudomány gépies, biológiai és társas modelljei egymás követését, a szelekciós modellek szintjeit, a pszichológiai evolúciós szemlélet nemzetközi és magyar történetét. A Széchenyi-díjas tudósnak 20 könyve jelent meg. Az MTA rendes tagja.

Magyar oktatás és köznevelés

Dr. Dráfi Kálmán zongoraművész, egyetemi tanár

Zongoristák generációit indította el a pályán. 8 tanítványa Junior Prima díjat és egy növendéke Kossuth- és Liszt-díjat kapott. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte. A Liszt Ferenc-díjas és Érdemes művész 1977 óta tanít a Zeneakadémián. 2011–2020 között a Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszék tanszékvezető professzora volt. Mind nemzetközi művészkarrierjének, mind oktatói pályájának fontos állomása volt a Cziffra György által alapított senlisi Liszt Ferenc Auditorium, ahol vezető tanárként segítette a fiatalokat. Folyamatosan tart kurzusokat a Tokyo Gedai Akadémián, a Toho Universityn, az Osaka Ondai Universityn, valamint a Toho University bécsi kihelyezett tagozatán.

Dr. Juhász Árpád geológus

Természet- és környezetvédelmet népszerűsít tévében, rádióban, könyvekben, cikkekben. Az ELTE-n végzett geológusként. Eddig 31 könyve jelent meg. Meghatározó szerepet játszott a magyar televíziózás legnagyobb oktatási vállalkozásában, a TV Egyetemben. Több száz tudományos műsort készített, dolgozott a Deltában is. 100 ezer fotóval rendelkezik a Föld 109 országáról, 40 órányi filmet forgatott 30 országról. Természetvédő munkájáért Pro Natura, újságírói tevékenységéért Akadémiai és Pethő Sándor-, a főváros természeti értékeinek védelméért Pro Urbe, a magyar táj megismertetéséért Magyar Örökség díjat kapott. Tudományos ismeretterjesztő munkája elismeréseként egy kisbolygót neveztek el róla.

Pataki Klára gyógypedagógus

Az autisták ügyének elkötelezettje. Logopédusként végzett, később nagyobbik lánya érintettsége miatt elvégezte az autizmus szakot is. Szülőtársaival összefogva életre hívta a Csillag csoportot, amely 9 évig működött a Kolping katolikus iskolában, s ahol a támogatott kommunikáció segítségével tanultak a nem beszélő autisták. Panka a számtalan terápiának köszönhetően rengeteget fejlődött, magántanulóként leérettségizett, futárként dolgozik. Klára és Panka közös könyve, a „Mondanám, de nem megy", erőt és inspirációt ad sok érintettnek. Az elmúlt 10 évben autista-ADHD-s fiatalokkal, felnőttekkel foglalkozik, önismereti csoportokat tart számukra. Az Autikum munkatársa megalakulása óta.

Magyar építészet

Prof. Kertész András Tibor DLA építészmérnök

Épületei egyszerre praktikusak, esztétikusak és környezetbarátak. Fontos számára a közösségi funkciók kiemelése, ezért gyakran tervez olyan tereket, amelyek ösztönzik a találkozást és a közös használatot. 1979-ben szerezte meg építészmérnöki diplomáját a BME Építészmérnöki karán. Vidéken és a fővárosban, sőt külföldön is megtalálhatók épületei. Az ő tervezése többek között a Balatonfüredi Yacht Club, a Füredliget pavilon, Fóton a 24 tantermes általános iskola, Budapesten a Fehérvári úti Vásárcsarnok, a Budafok piac, a Shopmark bevásárlóközpont, a Hallerkert irodaház, az Infopark E és G épülete is. Szabadidejében az Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építész akvarelleket, kréta- és tollrajzokat is készít.

Szász László építész

Épületeire a funkcionalitás, a letisztult forma és a környezethez való illeszkedés a jellemző. Pályáját 1977-ben az IPARTERV-ben kezdte Reimholz Péter munkatársaként. 1988–-1991 között a Magyar Építőművészek Szövetsége csereprogramja révén az Egyesült Államokban dolgozott. Ybl- és Pro Architectura díjas. Feleségével, Hajnády Erzsébettel 1997-ben alapították meg a STÚDIÓ’100 építész irodát. Számos ipari, kereskedelmi és lakóépület mellett több, nemzetközi és hazai elismerést elnyert középület valósult meg terveik szerint; a Hard Rock (ma Pullmann) Hotel, a BudaPart Gate, a BSR Center, a Corvin Corner irodaházak, az SAP székház, valamint a Don Bosco Sport- és Közösségi Központ Kazincbarcikán.

Prof. Vasáros Zsolt DLA

építészmérnök, egyetemi tanár

Munkáit a kulturális beágyazottság és a helyi identitás tisztelete vezérli. Múzeumi tárlatokat, kortárs és műemléki épületeket, továbbá régészeti-történeti helyszínek bemutatását szolgáló projekteket is tervezett. A Pro Architectura és Ybl-díjas építész a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Exploratív Építészeti Tanszékének vezetője. Itthon, Erdélyben, Egyiptomban, Szíriában és Mexikóban kutatások irányítója – fontos számára a komplex szemléletű értékmentés, amelybe diákjait is bevonja. Épületeit díjakkal ismerték el, mint pl. a Rudapithecus Látványtárat és a Liget Budapest Projekt részeként létrejött Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központot.

Magyar ismeretterjesztés és média

Szám Katalin újságíró

A Képmás magazin főszerkesztője és a Média a Családért Alapítvány egyik alapítója. Az ELTE-n általános iskolai, a Janus Pannonius Tudományegyetemen középiskolai tanári diplomát szerzett, majd a Komlósi Oktatási Stúdióban tanult újságírást. 2003-ig több lap munkatársa volt, újságíróként, szerkesztőként és a 18 éves Média a Családért díj egyik létrehozójaként sokat tett azért, hogy a média támogassa a családokat a valódi problémák, megtartó erők, példaértékű megküzdések és a közösségeinkben rejlő lehetőségek megmutatásával. A több mint egy évtizede futó Képmás-estek ötletadója, műsorvezetője, jelenetötleteinek írója. Több szakmai elismerést, köztük Táncsics Mihály-díjat is kapott.

Szilágyi János rádiós-televíziós újságíró, műsorvezető

A MÚOSZ újságíró iskolában tanult. Pályáját újságíróként kezdte. Karrierje a Magyar Rádióban indult. A Táskarádió volt az első önálló műsora. Halló, itt vagyok! c. műsora 1980 januárjától hétfő esténként jelentkezett, 10 éven át a hallgatók által felvetett témákra mondta el karakteres véleményét. Később a televízióban is ismert lett a Kettesben c. beszélgetős műsorával, amelyben hírességekkel készített őszinte, gyakran provokatív interjúkat. A Szerintem c. műsorban közéleti és társadalmi témákat dolgozott fel beszélgetőpartnereivel. Dolgozott a veszprémi Naplónál, a Kisalföldnél. 2007-től a Story Tv műsorvezetője volt. A Pulitzer-emlékdíjas riporter napjainkban könyveket ír.

Wéber Gábor televíziós szakkommentátor, újságíró, autóversenyző

Pályafutását az autósport iránti szenvedélye vezérelte. Korábban maga is versenyzett, Európa-kupa bajnok, kétszeres magyar bajnok. Gyakornokként dolgozott a Telesportnál, ahol segédszerkesztő volt. 2002-ben kezdett szakértőként dolgozni az RTL Klub Forma–1-es közvetítésein, majd 2012-től az MTVA szakkommentátora, 2019-től pedig az M4 Sport F1-es vezető kommentátora lett. Szaktudása, elemzései és humoros, mégis informatív stílusa miatt nagy népszerűségnek örvend a nézők körében. Emellett újságíróként és szakíróként is tevékenykedik. Négy könyvet is írt a Forma–1 világáról, annak versenyzőiről és technikai hátteréről vagy éppen szakzsargonjáról. 2023-ban megkapta az év szakkommentátora díjat.

Magyar sport

Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó

A vízilabdasport egyik legnagyobb egyénisége. A sportolást úszóként kezdte. 14 éves korában lett vízilabdázó, ami mellett kézilabdázott is. 1997-ben mutatkozott be a válogatottban. Háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, s klubjaival is minden aranyérmet megszerzett, amit csak el lehetett nyerni. Volt horvát és magyar gólkirály, Európa és a világ legjobb játékosa, magyar és nemzetközi fair-play-díjas. A Kemény Dénes vezette magyar válogatott utolsó időszakában csapatkapitány is volt. 2016 januárjában befejezte játékos pályafutását és a következő szezontól az Eger női csapatának vezető edzője, majd a női vízilabda-utánpótlás szövetségi kapitány lett.

Illés Fanni paralimpikon úszó

Gerincferdülése miatt kezdett úszni, majd szenvedélyévé vált a sportág. Teljesítményével bekerült a paraúszó-válogatottba. 2013 óta a Vasas SC úszója. Öt paralimpiai játékokon képviselte Magyarországot. Londonban 100 méter mellen világbajnok lett, így megszerezte az egyenes kvótát a tokiói nyári paralimpiai játékokra, ahol elsőként ért célba, paralimpiai bajnok lett. A kisfia születése után 2 évvel Párizsban a paralimpián ezüstérmet szerzett. A paralimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnok paraúszónak saját alapítványa van, amellyel a Vasas SC paralimpikon úszóit, a fiatal paraúszókat és családjaikat is támogatja. 2024-ben Vármegyei Prima Közönségdíjban és Különdíjban részesült.

Nyilasi Tibor labdarúgó, edző, szakkommentátor

Kiemelkedő középpályásként az FTC legendájává vált. 243 bajnoki mérkőzésen 131 gólt szerzett. 1980–81-ben Az év labdarúgója. 1983–1988 között az Austria Wien csapatában játszott, háromszor nyert bajnokságot. 70-szeres magyar válogatott, részt vett az 1978-as, 1982-es világbajnokságokon. Edzői pályafutása során Ezüst- és Bronzérmet, Magyar Bajnoki Címet szerzett, s 3-szor volt Magyar Kupagyőztes. Később sportvezetőként és televíziós szakkommentátorként is ismertté vált. Ezüstcipő, Toldi-vándordíjas, Európa válogatott és az FTC örökös bajnoka. Kiemelkedő sporttevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje Kitüntetését vehette át. 2010–2015 között sportigazgató, 2015-től az MLSZ elnökségi tagja.

Magyar népművészet és közművelődés

Fábián Éva népi énektanár, énekes, mesemondó előadóművész

Évtizedek óta aktívan őrzi és népszerűsíti a magyar népzenei hagyományokat. 1978-ig a Tolna Megyei Bukovinai Székely Hagyományőrző Csoport énekese. A Kalamajka zenekarral több mint 30 éven keresztül vezette a Molnár utcai táncházat, valamint az Egyszólam Zenekar énekes-gardonos mesemondója volt. Rendszeresen fellép népzenei fesztiválokon és közösségi eseményeken, ahol hiteles előadásmódjával ragadja magával a hallgatóságot. 1999-től az Óbudai Népzene Iskola népi ének tanára, oktatott továbbá a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. A hagyományos (élőszavas) mesemondás műfajában mesél, amelynek fortélyait, mesterfogásait tanítja a Hagyományok Háza Magyar népmese – hagyományos mesemondás elnevezésű képzésén.

Kassai Lajos íjkészítő, lovasíjász

A modernkori lovasíjászat megteremtője. A Kassai-féle lovasíjász módszere 2013 óta Hungarikum. Jelenleg 18 országban 42 nemzetközi bíró képviseli az általa létrehozott rendszert. Öt Guinness világrekordot állított fel, 59 éves koráig nem talált legyőzőre a lovasíjászatban. Lovasíjászat c. könyvét angol, német és orosz nyelven is kiadták. A világ számos országában tartott bemutatókat, többek között Windsorban az angol királyi család előtt. Számos filmben szerepelt és volt tanácsadó, többek között Matt Damonnak volt személyi edzője. Gyakran szólal meg közéleti és kulturális kérdésekben. Harminchét éve építi lovasíjász központját, a Kassai-völgyet, ami minden hónap első szombatján látogatható.

Kovács Norbert „Cimbi” néptáncos, koreográfus

A táncházmozgalom aktív szervezője. A néptánccal nyolcévesen az Ajka-Padragkút Táncegyüttes vezetője invitálására került kapcsolatba, amelynek 1992-től ő lett a vezetője. Kertészeti tanulmányait néptáncos szakmai képzések követték, s a táncoktatás vált hivatásává. A Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús táncos közel négyszáz gyereket oktatott a magyarpolányi művészeti iskolában, de Sümegen is volt több csoportja. A Megyei Prima díjas táncos Veszprémben a Veszprém-Bakony Táncegyesületet is vezette, jelenleg pedig a Kiscsőszi Ifjúsági és Felnőtt Táncegyesületet irányítja. A „Cimbi Pajta” közösségi tér megalapítója, vezetője, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke.

Magyar zeneművészet

Cantemus kóruscsalád

Kórusait hallgatva a hangok tökéletes tisztasága, összecsiszoltsága Kodály szellemét idézi meg. A Nyíregyházi Cantemus Kórus vezető karnagya, a Kossuth-díjas, Nemzet Művésze, MMA-tag, Prima díjas Szabó Dénes 1975-ben alapította a Cantemus Gyermekkórust. Az abból kinövő Vármegyei Prima díjas kóruscsalád 2004 óta művészeti intézményként működik, immár öt énekkarral: Cantemus Gyermekkar, Pro Musica Leánykar, Cantemus Vegyeskar, Cantemus Fiúkórus és Cantemus Ifjúsági Vegyeskar. Európa és a világ számos országában fesztiválok, versenyek és nemzetközi zenei konferenciák gyakori résztvevői és vendégei. Több elismert magyar kortárs zeneszerző komponált műveket számukra. 1996 óta kétévente Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált rendeznek.

Horváth Károly „Charlie” előadóművész, trombitás, gitáros

A Regionális Prima díjas művész karrierje a 60-as években indult a Decca, majd az Olympia együttesben. Ahol az éneklés mellett trombitált is. Az igazi áttörést a 70-es években a Generál együttes hozta meg számára, de közben színészként is látható volt számos magyar filmben. A 80-as évektől külföldön zenélt, majd hazatérve, a Tátrai Band után sikeres szólókarrierbe kezdett. A Liszt Ferenc-díjas énekes zenei stílusában a jazz, a blues, a soul és a rock elemeit ötvözi sajátos hangzásvilágában. Jellegzetes hangja és érzelmes előadásmódja védjegyévé vált. Eddig csaknem 40 lemeze jelent meg. Több rangos szakmai díjat kapott, Artisjus Életműdíjat, Fonogram és Petőfi Zenei Díjat.

Záborszky Kálmán karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója

A Zeneakadémián szerzett gordonkaművészi diplomát, tanulmányait a bécsi Zeneművészeti Egyetemen André Navarránál fejezte be. Nevéhez kortárs magyar zeneszerzők – Lajtha, Ránki, Dubrovay – darabjainak ősbemutatói fűződnek. A 2011 óta futó összművészeti-ismeretterjesztő Felfedezőúton című ifjúsági, és a 28 éve műsoron lévő Pastorale családi programsorozat koncepcióinak megalkotója. A Szent István Filharmonikusok igazgatója, művészeti vezetője, vezető karmestere, az Oratóriumkórus karnagya, a Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és tanára volt 24 évig, jelenleg címzetes igazgatója. Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, Kiváló és Érdemes művész, az MMA rendes tagja.