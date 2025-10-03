Történelmi pillanatok, hetvenöt év után szüretelnek újra szőlőt a csornai premontreiek Türjén - Fotók

A birtok talajtani adottságait a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakemberei tárták fel, akik igazolták: a premontreiek egykor jól választották meg a területet. Az agyagosabb keleti részen a Cabernet Sauvignon ültetése történt meg, a nagyobb kiterjedésű területen pedig egy különlegesen ritka, ősi magyar fehérszőlő fajta, a Pintes kapott helyet.

A rend 2024. januárjában összesen kilencezer tőkét ültetett el. Most, 2025-ben történelmi napra került sor: 75 év után újra szüret kezdődött Türjén. A fehér Pintes szőlő első termését leszüretelték, amely már az erjesztő tartályokba került további feldolgozásra. "Az újrakezdett munka egyszerre jelent lelki és kulturális örökséget, valamint egy jövőbe mutató vállalást"-írják oldalukon a szerzetesek. "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5)

Időközben megtörtént az ültetvényen a második ütem is és a tartályokba került a Cabernet Sauvignon. A vörös szőlőt azért szedték le, mert a madaraknak is megtetszett a termés. A munkában a szombathelyi premontrei gimnázium érettségi előtt álló diákjai is segítetek.