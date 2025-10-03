1 órája
Történelmi pillanatok, hetvenöt év után szüretelnek újra szőlőt a csornai premontreiek Türjén - Fotók
Beérett a termés, szőlőt szüreteltek a premontrei kanonokok a csornai apátság türjei birtokán. A szőlőt a premontrei szerzetesek feldolgozzák és bort készítenek.
Történelmi pillanatokat éltek át a csornai premontrei szerzetesek, hetvenöt év után újra a rendnek termettek szőlőt a türjei lankák. A premontreiek szüreteltek és jó borokat készítenek. Az apátság közösségi oldalán adták hírül az eseményt. A türjei premontrei kolostor a csornai apátsághoz tartozik, az elmúlt években komoly fejlesztéseket valósítottak ott meg a szerzetesek Fazakas Zoltán Márton apát irányításával. Felújították az ősi templomot, sörfőzdét nyitottak, kávézót és látogatóközpontot alakítottak ki.
Szüreteltek a premontrei szerzetesek Türjén
A türjei lankákon pedig újra nekik terem a szőlő. A csornai premontreiek több mint hét évtizedes kényszerszünet után ismét szőlőtermesztéssel foglalkoznak ugyanis Türjén, az Öreghegyi birtokon. A hagyományt az 1950-es években szakították meg, most azonban a felújított présház és pince, valamint a szakmai vizsgálatok eredményei új lendületet adtak a fehér kanonokoknak.
Nézze meg képgalériánkat a szüretről:
A birtok talajtani adottságait a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakemberei tárták fel, akik igazolták: a premontreiek egykor jól választották meg a területet. Az agyagosabb keleti részen a Cabernet Sauvignon ültetése történt meg, a nagyobb kiterjedésű területen pedig egy különlegesen ritka, ősi magyar fehérszőlő fajta, a Pintes kapott helyet.
A rend 2024. januárjában összesen kilencezer tőkét ültetett el. Most, 2025-ben történelmi napra került sor: 75 év után újra szüret kezdődött Türjén. A fehér Pintes szőlő első termését leszüretelték, amely már az erjesztő tartályokba került további feldolgozásra. "Az újrakezdett munka egyszerre jelent lelki és kulturális örökséget, valamint egy jövőbe mutató vállalást"-írják oldalukon a szerzetesek. "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5)
Időközben megtörtént az ültetvényen a második ütem is és a tartályokba került a Cabernet Sauvignon. A vörös szőlőt azért szedték le, mert a madaraknak is megtetszett a termés. A munkában a szombathelyi premontrei gimnázium érettségi előtt álló diákjai is segítetek.
"Hálát adunk a Jóistennek, hogy első évben már bő termést adott számunkra, bízunk benne, hogy az erjedést követően ízlelgethetjük munkánk gyümölcsét!"-írják a kanonokok.