Borsi Róbert: Nem lehet Pintér Bence egyedüli célja a csőd elkerülése

– Szeretném felkérni Pintér Bence polgármestert és Kósa Roland alpolgármestert, hogy felelősségteljes városvezetőként gondolkodjanak – kérte tegnap Borsi Róbert, a Fidesz–KDNP győri frakciójának szóvivője a győri városháza frakcióirodájában megrendezett sajtóeseményen.

Borsi Róbert, a Fidesz-Kdnp frakció szóvivője értékelte október 15-én Pintér Bence Győr polgármestereként eltöltött egy évét.

Fotó: Molcsányi Máté

Borsi Róbert emlékeztetett arra, hogy Győr polgármestere egy éve van a posztján.

– Pintér Bence korábban úgy fogalmazott, az a célja, hogy ne menjen csődbe a város. Ez nem lehet cél! – emelte ki a frakció szóvivője.

Mint kiemelte, különösen annak fényében nem lehet megelégedni ezzel a céllal, hogy a Fidesz–KDNP vezetése alatt számos fejlesztés és előrehaladás történt a város életében.