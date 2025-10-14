1 órája
Borsi Róbert: Nem lehet Pintér Bence egyedüli célja a csőd elkerülése
Pintér Bence polgármester egy évvel ezelőtt vált a város első emberévé. Ennek kapcsán tartott tegnap sajtótájékoztatót a Fidesz–KDNP győri frakciója.
– Szeretném felkérni Pintér Bence polgármestert és Kósa Roland alpolgármestert, hogy felelősségteljes városvezetőként gondolkodjanak – kérte tegnap Borsi Róbert, a Fidesz–KDNP győri frakciójának szóvivője a győri városháza frakcióirodájában megrendezett sajtóeseményen.
Borsi Róbert emlékeztetett arra, hogy Győr polgármestere egy éve van a posztján.
– Pintér Bence korábban úgy fogalmazott, az a célja, hogy ne menjen csődbe a város. Ez nem lehet cél! – emelte ki a frakció szóvivője.
Mint kiemelte, különösen annak fényében nem lehet megelégedni ezzel a céllal, hogy a Fidesz–KDNP vezetése alatt számos fejlesztés és előrehaladás történt a város életében.
– Megújult a vásárcsarnok, a Dunakapu tér, a Széchenyi tér, megépült a Jedlik híd, új szárnyat kapott a győri kórház, bővült az ipari park, új munkahelyek létesültek, utak újultak meg – sorolta Borsi Róbert. – Ezeket az eredményeinket nem lehet elvitatni.
A szóvivő úgy fogalmazott, hogy egyértelmű kudarc Pintér Bence tevékenysége.