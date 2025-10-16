Pénzügyi tudatosság fontossága – A köztársasági elnök felesége is a szépkorú hallgatók között

Pénzügyi döntésekről szépkorúaknak

A nyugdíjasegyetemen járt Zsuzsanna asszony, a köztársasági elnök felesége

Az előadás átfogó kutatás eredményeire épült, amely a hazai idősek pénzügyi döntéseit, megtakarítási szokásait és a pénzhez való viszonyát vizsgálta. A dékán asszony célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra: a pénzügyi tudatosság fejlesztése nem életkor, hanem szemlélet kérdése.

A pénzügyi döntések nyugdíjas korban is fontosak, ezúttal erről hallhattak a hallgatók a nyugdíjasegyetemen Fotó: Rombai Péter

Pénzügyi döntésekről a nyugdíjasegyetemen

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna előadását a kar rövid történeti áttekintésével kezdte. Felidézte, hogy az egyetem patinás épülete éppen száz éve, 1925-ben nyitotta meg kapuit, míg a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar idén ünnepli 25 éves fennállását. A kar névadója, Lámfalussy Sándor, az Európai Monetáris Unió egyik meghatározó alakja volt, aki kulcsszerepet játszott az euró bevezetésében. Az ő szellemisége ma is meghatározza a kar szakmai munkáját.

- Mindig öröm számomra, amikor megtelik élettel az egyetem, legyen szó gyerekekről, diákokról, hallgatókról vagy éppen nyugdíjasokról. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi kérdések minden korosztályt érdekelnek – mondta a dékán asszony.

Mindig öröm számomra, amikor megtelik élettel az egyetem, mondta Prof. Dr. Széles Zsuzsanna. Fotó: Rombai Péter

Az előadás központi gondolata az volt, hogy a pénzügyi tudatosság nem csupán ismeret, hanem gyakorlat is legyen. A dékán asszony rámutatott: pénzügyi döntéseink mögött nemcsak tudás, hanem érzelmek, tapasztalatok és bizalmi tényezők is állnak. Ezért különösen fontos, hogy a pénzügyi nevelés már fiatal korban elkezdődjön, és élethosszig tartson.

Szó esett a pénz történetéről is – a cserekereskedelemtől a modern digitális fizetési rendszerekig –, hangsúlyozva, hogy bár a technológia gyorsan változik, a tudatos döntéshozatal alapelvei örök érvényűek maradnak.

A pénzügyi biztonság megteremtése nem elsősorban jövedelem kérdése, hanem tudatosságé. Aki ismeri céljait, képes hosszú távon gondolkodni, mérlegelni, és stabil alapokat teremteni magának bármely élethelyzetben

– fogalmazott Prof. Dr. Széles Zsuzsanna.

A bemutatott kutatás a nyugdíjas korosztály pénzügyi magatartását vizsgálta. Az eredmények szerint az idősebb generáció a tapasztalatának köszönhetően általában megfontoltabban dönt, és körükben a megtakarítási hajlandóság is erősebb. Sokan előnyben részesítik az állampapírokat, betéteket és más alacsony kockázatú befektetéseket, ugyanakkor egyre többen érdeklődnek a digitális pénzügyi megoldások iránt is, különösen, ha hiteles tájékoztatást kapnak ezek biztonságos használatáról.