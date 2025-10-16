október 16., csütörtök

Pénzügy

2 órája

Pénzügyi tudatosság fontossága – A köztársasági elnök felesége is a szépkorú hallgatók között

Címkék#Soproni Nyugdíjasegyetemen#idős kor#pénzügyi tudatosság

A Soproni Nyugdíjasegyetem legutóbbi rendezvényén Prof. Dr. Széles Zsuzsanna, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja a nyugdíjas korosztály pénzügyi döntéseiről, tudatosságáról tartott előadást. Az alkalmon részt vett Nagy Zsuzsanna asszony, dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége is.

Varga Henrietta
  • Pénzügyi döntésekről szépkorúaknak
  • A nyugdíjasegyetemen járt Zsuzsanna asszony, a köztársasági elnök felesége

Az előadás átfogó kutatás eredményeire épült, amely a hazai idősek pénzügyi döntéseit, megtakarítási szokásait és a pénzhez való viszonyát vizsgálta. A dékán asszony célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra: a pénzügyi tudatosság fejlesztése nem életkor, hanem szemlélet kérdése.

pénzügyi döntés
A pénzügyi döntések nyugdíjas korban is fontosak, ezúttal erről hallhattak a hallgatók a nyugdíjasegyetemen Fotó: Rombai Péter

Pénzügyi döntésekről a nyugdíjasegyetemen

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna előadását a kar rövid történeti áttekintésével kezdte. Felidézte, hogy az egyetem patinás épülete éppen száz éve, 1925-ben nyitotta meg kapuit, míg a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar idén ünnepli 25 éves fennállását. A kar névadója, Lámfalussy Sándor, az Európai Monetáris Unió egyik meghatározó alakja volt, aki kulcsszerepet játszott az euró bevezetésében. Az ő szellemisége ma is meghatározza a kar szakmai munkáját.

- Mindig öröm számomra, amikor megtelik élettel az egyetem, legyen szó gyerekekről, diákokról, hallgatókról vagy éppen nyugdíjasokról. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi kérdések minden korosztályt érdekelnek – mondta a dékán asszony.

 Mindig öröm számomra, amikor megtelik élettel az egyetem, mondta Prof. Dr. Széles Zsuzsanna. Fotó: Rombai Péter

Az előadás központi gondolata az volt, hogy a pénzügyi tudatosság nem csupán ismeret, hanem gyakorlat is legyen. A dékán asszony rámutatott: pénzügyi döntéseink mögött nemcsak tudás, hanem érzelmek, tapasztalatok és bizalmi tényezők is állnak. Ezért különösen fontos, hogy a pénzügyi nevelés már fiatal korban elkezdődjön, és élethosszig tartson.

Szó esett a pénz történetéről is – a cserekereskedelemtől a modern digitális fizetési rendszerekig –, hangsúlyozva, hogy bár a technológia gyorsan változik, a tudatos döntéshozatal alapelvei örök érvényűek maradnak.

A pénzügyi biztonság megteremtése nem elsősorban jövedelem kérdése, hanem tudatosságé. Aki ismeri céljait, képes hosszú távon gondolkodni, mérlegelni, és stabil alapokat teremteni magának bármely élethelyzetben 

– fogalmazott Prof. Dr. Széles Zsuzsanna.

A bemutatott kutatás a nyugdíjas korosztály pénzügyi magatartását vizsgálta. Az eredmények szerint az idősebb generáció a tapasztalatának köszönhetően általában megfontoltabban dönt, és körükben a megtakarítási hajlandóság is erősebb. Sokan előnyben részesítik az állampapírokat, betéteket és más alacsony kockázatú befektetéseket, ugyanakkor egyre többen érdeklődnek a digitális pénzügyi megoldások iránt is, különösen, ha hiteles tájékoztatást kapnak ezek biztonságos használatáról.

Az előadást követően Nagy Zsuzsanna asszony is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Elmondta, hogy különösen fontosnak tartja a pénzügyi kultúra fejlesztését, mert – ahogy fogalmazott –„a tudatos pénzügyi döntések nemcsak egyénileg, hanem közösségi szinten is biztonságot teremtenek.”

Az előadást követően Nagy Zsuzsanna asszony is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Fotó: Rombai Péter

Kiemelte, hogy a pénzügyi ismeretek átadása nem csupán az oktatási rendszer, hanem a család és a közösség feladata is.

- A pénzügyi tudatosság tanulható, de csak akkor válik belső értékké, ha a mindennapi életünk részévé tesszük. Fontos, hogy az idősebb generációk is példát mutassanak, hiszen tőlük tanulják meg a fiatalok a felelősségteljes gondolkodást - mondta.

A köztársasági elnök felesége elismeréssel szólt az egyetem és a kar munkájáról, kiemelve, hogy az ilyen rendezvények segítenek abban, hogy a különböző generációk között valódi párbeszéd alakuljon ki.

A Lámfalussy Kar célja, hogy a pénzügyi tudatosságot minden korosztály számára elérhetővé tegye. Fotó: Rombai Péter

- A tudatosság és az összefogás kéz a kézben jár. Aki tudatosan gazdálkodik, az nemcsak saját, hanem családja és közössége jövőjéért is felelősséget vállal – fogalmazott.

A Lámfalussy Kar célja, hogy a pénzügyi tudatosságot minden korosztály számára elérhetővé tegye. A kar rendszeresen szervez oktatási és kutatási programokat a Pénzügyminisztérium támogatásával, amelyek során különböző társadalmi csoportok – fiatalok, felnőttek, idősek – pénzügyi ismereteit fejlesztik.

Az esemény zárásaként a résztvevők közül többen Nagy Zsuzsanna asszonnyal egy kötetlen beszélgetésben osztották meg saját tapasztalataikat. 

Ragats Imréné idén csatlakozott a Nyugdíjasegyetem hallgatóihoz. Fotó: Rombai Peter

Ragats Imréné idén csatlakozott a Nyugdíjasegyetem hallgatóihoz. Elmondta, hogy rendkívül élvezetes volt számára az előadás, hiszen pénzügyi területről ment nyugdíjba. Hozzátette, hogy az információk frissítése mindig jó, az új tudás megszerzése pedig, például a bitcoinról hasznos. 

 

