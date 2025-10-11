október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Finomságok

54 perce

Új pékség nyílik hamarosan Győrben

Címkék#pékség#álláshirdetés#győr

Munkatársakat keres a leendő győri pékség.

Kisalföld.hu

Nádorvárosban nyit hamarosan az új pékség Győrben. Ahogyan arról nemrégiben írtunk egy svédasztalos reggelire ugrottunk be Mosonmagyaróvár, legújabb üzletébe, népszerűek az újdonságok és a friss pékárúk a vásárlók körében.

pékség Győr
Új pékség Győrben, hamarosan megnyit az üzlet. Forrás: Shutterstock

Új pékség Győrben, már keresik az alkalmazottakat

A Kálvária utcán nyíló üzletbe keresnek munkatársakat, a közösségi oldalon találtuk meg az ezzel kapcsolatos álláshirdetést. A név már megvan: 

Győri Kifli Pékség & Bisztró néven találkozhatunk majd velük.

A részletekről ITT>> olvashatsz bővebben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu