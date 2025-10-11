Finomságok
54 perce
Új pékség nyílik hamarosan Győrben
Munkatársakat keres a leendő győri pékség.
Nádorvárosban nyit hamarosan az új pékség Győrben. Ahogyan arról nemrégiben írtunk egy svédasztalos reggelire ugrottunk be Mosonmagyaróvár, legújabb üzletébe, népszerűek az újdonságok és a friss pékárúk a vásárlók körében.
Új pékség Győrben, már keresik az alkalmazottakat
A Kálvária utcán nyíló üzletbe keresnek munkatársakat, a közösségi oldalon találtuk meg az ezzel kapcsolatos álláshirdetést. A név már megvan:
Győri Kifli Pékség & Bisztró néven találkozhatunk majd velük.
A részletekről ITT>> olvashatsz bővebben.
Ezt ne hagyja ki!Újdonság
2025.10.06. 14:47
Beugrottunk egy svédasztalos reggelire a város legújabb pékségébe - fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre