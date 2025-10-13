Finom reggeli
Újabb pékség nyitott Győrben
Marcalvárosban nyitotta ki kapuit a napokban az üzlet. Az új pékség Győrben csábítja az érdeklődőket.
Az egyik győri csoportban találkoztunk a hírrel, hogy megnyitott egy új pékség Győrben.
Az új pékség Győrben nyitott ki
A fotók és a poszt szerint az üzlet a
Nisi pékség
nevet kapta, amely Marcalvárosban, a Gerence utcában található, a panelházak szomszédságában.
Népszerűek a pékáruk
- Nemrégiben ellátogattunk Mosonmagyaróvár legújabb üzletébe,
- sőt, hamarosan nyit a győri Kálvária utcában is egy új pékség.
2025.10.06. 14:47
Beugrottunk egy svédasztalos reggelire a város legújabb pékségébe - fotók
