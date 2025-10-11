Új pékség nyílik hamarosan Győrben

Nádorvárosban nyit hamarosan az új pékség Győrben. Ahogyan arról nemrégiben írtunk egy svédasztalos reggelire ugrottunk be Mosonmagyaróvár, legújabb üzletébe, népszerűek az újdonságok és a friss pékárúk a vásárlók körében.

Új pékség Győrben, hamarosan megnyit az üzlet. Forrás: Shutterstock

Új pékség Győrben, már keresik az alkalmazottakat

A Kálvária utcán nyíló üzletbe keresnek munkatársakat, a közösségi oldalon találtuk meg az ezzel kapcsolatos álláshirdetést. A név már megvan:

Győri Kifli Pékség & Bisztró néven találkozhatunk majd velük.

