Mindennapi örömök

57 perce

Sorsoltak a pázmándfalui kisboltban - Videón a bensőséges, meghitt pillanat

Így lehet elhappolni a vevőket a multik elől. Sorsoltak a pázmándfalui kisboltban, mutatjuk az aranyos videót.

Kisalföld.hu

A napokban írtunk arról, hogy ötezer alá csökkent a kisboltok száma Győr-Moson-Sopronban. Folytatódik tehát a tendencia, az ezredforduló óta két és fél ezer ilyen jellegű üzlet tűnt el - de nem a pázmándfalui kisbolt. Arról, hogy miért éri meg élelmiszert vásárolni kisebb boltokban, többször írtunk. 

Pázmándfalui kisbolt kedves eladókkal
Pázmándfalui kisbolt kedves eladókkal - mindent a vevőkért

 

Pázmándfalui kisbolt kedves eladókkal

A kedvesség, a személyesség, a vevők ismerte nagy előny lehet a nemzetközi élelmiszerláncok tagjaihoz képest. Erre jó példa az, amint a pázmándfalui Coop-üzlet eladói tesznek. Játékot hirdettek és legutóbb is kisorsoltak egy vevőt, aki nyugdíjas utalványt nyert. A sorsolás pillanata ezen a bensőséges videón látható. Pázmándfalu nagy kincse a bolt, amely sok helyit szolgál ki régóta.

 

 

