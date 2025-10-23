1 órája
Ritka égi jármű bukkant fel Győr fölött
115 éve tűnt fel a győri légtérben a katonai kormányozható léghajó. 1910. október 23-án, vasárnap volt látható a Parseval léghajó Győrben, ahol 23 órát időzött.
Nádorváros látképe a Városháza tornyából, kb. 1930-ból. Pirossal a helyszín, ahol a Parseval leszállt.
Fotó: Forrás: Glück József fotói, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
A közös osztrák-magyar hadsereg első katonai kormányozható járműve, a Parseval léghajó Győrben 1910. október 23-án volt először látható. Vasárnap reggel egynapi halasztással indult el fischamendi állomáshelyéről a ritka jármű, hogy budapesti útjával minden fellengző frázisnál ékesebben bizonyítsa a technika legmodernebb vívmányának életrevalóságát – írja cikkében a regigyor.hu.
August von Parseval (1861-1942) őrnagy, a léghajózás úttörője 1902-től kezdett irányított léghajókkal foglalkozni. Híres versenytársa, Zeppelin gróf merevtestű léghajóval kísérletezett, Parseval pedig megteremtette a kormányozható léghajónak róla elnevezett, merev váz nélküli mintáját. Mindkét típus hidrogéngázra támaszkodott az emelés biztosításához.
A győriek többször is megcsodálhatták a léghajót. Először 1910. október 23-án érkezett Győrbe, csaknem 24 órát töltött a mai Bem téren.
"Itt a Parseval, itt a Parseval!" – visszhangzott a harsány gyerekkiáltás végig a nádorvárosi Zöldfa (ma Babits Mihály) utcában, és mezítláb rohant mindenki, hogy megcsodálja a szokatlan járművet.
A Parseval léghajó Győrben
A Dunántúli Hírlap így számolt be az eseményről: "A Parseval katonai kormányozható léghajó vasárnap délben Győrbe érkezett. Jövetelét már pénteken és szombaton is várták, de az erős szél miatt nem indulhatott el. Végre vasárnap reggel 9 óra 30 perckor keltezve Fischamendből, a Bécs melletti léghajó csarnokból távirat érkezett a győri katonai parancsnoksághoz, hogy a Parseval onnét elindult. 10 óra 10 perckor Királyhida-Bruckból jelezték, hogy a léghajót ott átrepülni látták. A távolság ca. 35 kilométer, amelyet ekként 40 perc alatt tett meg. 10 óra 30 perckor Pándorfaluról értesítettek, hogy a léghajó ott lebeg. Járása biztos, jól működik. Ekkor már Győrött nagy tömegben verődött össze a közönség az utcán, a töltéseken és más magasabb helyeken, hogy a léghajó érkezését lássák. A városház tornyának erkélyét ellepték a tisztek, akik messzelátóval figyelték a határt. 12 óra 50 perckor Öttevény fölött megpillantották a Parsevalt. Pándorfaluról tehát ez 56 kilométeres utat 2 óra 20 perc alatt tette meg a léghajó. Ez útjában azonban ellenszéllel kellett küzdenie és a ballonnal ennek dacára is minden mozgást lehetett végezni. Csupán a sebessége csökkent. A Győr előtti útszakaszon a léghajó kormányzója az erős szél ellen úgy kívánt védekezni, hogy magasabbra emelte a léghajót. A Parseval fölrepült 650 méter magasra, ez a legfelsőbb elért magasság, amelyet ezúton fölmutathatnak. A Győrbe való érkezés tehát meglehetős változatos és érdekes volt. Az Öttevénytől Győrig terjedő 14 kilométert a léghajó csak félóra alatt tudta megtenni és 1 óra 20 perckor szállt le Győrben."
Nádorvárosban a Frigyes laktanya és a kórház közötti katonai gyakorlótéren várta a léghajót a 26. gyalogezred legénysége. A léghajóból Kutschera Richard vezérkari ezredes, Berlepsch Ferenc báró főhadnagy, Mannsbarth Ferenc főhadnagy és a léghajóosztály egyik káplárja – aki a motort kezelte – szállt ki. A vezérkari főnök, báró Conrad von Hötzendorf is elvileg a léghajón lett volna, de más elfoglaltság miatt nem utazott. A léghajó utasait viharos lelkesedéssel fogadta a közönség.
A ballon a Bécstől Győrig tartó úton 6o kilogramm benzint fogyasztott el, a tartály még 130 kilót tartalmazott.
A Parseval műszaki neve Militärmotorluftballon Nr. 1. volt
- 49 méter hosszú, átmérője a legszélesebb részén 11 m 20 cm,
- a léghajó 4 cylinderes 70 lóerejű Daimler benzinmotorral bír,
- egy háromszárnyú propeller (levegőcsayar) hajtotta, ami percenként 1300–1800 fordulatot tesz tengelye körül,
- a motor súlya 30, a motorhűtőé 45 kg volt,
- a ballon anyaga pamutszövet, két réteg egymásra ragasztva, közben egy gumiréteg,
- a ballon önsúlya 200 kg kosár nélkül; kosárral, amely acélból készült, és a felszereléssel együtt súlya 2000 kg,
- a Parseval sebessége 45 km óránként.
A terv az volt, hogy a Parseval hétfőn reggel 8 órakor folytatja útját Budapest felé. Azonban a szélmérő igen erős szelet mutatott s azért a felszállást 11 órára halasztották, de elindulni még ekkor sem lehetett. Déli 12 órakor a légjárat elég kedvezőnek mutatkozott, így 12 óra 46 perckor elkezdett a motor berregni és 12 óra 48 perckor a léghajó felemelkedett a levegőbe, 200 méter magasságban egy nagy kört írt le a közönség feje fölött és a megindult Budapest felé.
Csaknem egy évvel később, 1911. szeptember 6-án újból láthatták a győriek a Parsevalt, majd 1912. július 1-én éjszaka is járt a városban.