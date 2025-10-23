Ritka égi jármű bukkant fel Győr fölött

A közös osztrák-magyar hadsereg első katonai kormányozható járműve, a Parseval léghajó Győrben 1910. október 23-án volt először látható. Vasárnap reggel egynapi halasztással indult el fischamendi állomáshelyéről a ritka jármű, hogy budapesti útjával minden fellengző frázisnál ékesebben bizonyítsa a technika legmodernebb vívmányának életrevalóságát – írja cikkében a regigyor.hu.

A Parseval léghajó Győrben, a mai Bem téren landolt.

Fotó: Gótzy Gyula felvétele

August von Parseval (1861-1942) őrnagy, a léghajózás úttörője 1902-től kezdett irányított léghajókkal foglalkozni. Híres versenytársa, Zeppelin gróf merevtestű léghajóval kísérletezett, Parseval pedig megteremtette a kormányozható léghajónak róla elnevezett, merev váz nélküli mintáját. Mindkét típus hidrogéngázra támaszkodott az emelés biztosításához.

A győriek többször is megcsodálhatták a léghajót. Először 1910. október 23-án érkezett Győrbe, csaknem 24 órát töltött a mai Bem téren.

"Itt a Parseval, itt a Parseval!" – visszhangzott a harsány gyerekkiáltás végig a nádorvárosi Zöldfa (ma Babits Mihály) utcában, és mezítláb rohant mindenki, hogy megcsodálja a szokatlan járművet.

A Parseval léghajó Győrben

A Dunántúli Hírlap így számolt be az eseményről: "A Parseval katonai kormányozható léghajó vasárnap délben Győrbe érkezett. Jövetelét már pénteken és szombaton is várták, de az erős szél miatt nem indulhatott el. Végre vasárnap reggel 9 óra 30 perckor keltezve Fischamendből, a Bécs melletti léghajó csarnokból távirat érkezett a győri katonai parancsnoksághoz, hogy a Parseval onnét elindult. 10 óra 10 perckor Királyhida-Bruckból jelezték, hogy a léghajót ott átrepülni látták. A távolság ca. 35 kilométer, amelyet ekként 40 perc alatt tett meg. 10 óra 30 perckor Pándorfaluról értesítettek, hogy a léghajó ott lebeg. Járása biztos, jól működik. Ekkor már Győrött nagy tömegben verődött össze a közönség az utcán, a töltéseken és más magasabb helyeken, hogy a léghajó érkezését lássák. A városház tornyának erkélyét ellepték a tisztek, akik messzelátóval figyelték a határt. 12 óra 50 perckor Öttevény fölött megpillantották a Parsevalt. Pándorfaluról tehát ez 56 kilométeres utat 2 óra 20 perc alatt tette meg a léghajó. Ez útjában azonban ellenszéllel kellett küzdenie és a ballonnal ennek dacára is minden mozgást lehetett végezni. Csupán a sebessége csökkent. A Győr előtti útszakaszon a léghajó kormányzója az erős szél ellen úgy kívánt védekezni, hogy magasabbra emelte a léghajót. A Parseval fölrepült 650 méter magasra, ez a legfelsőbb elért magasság, amelyet ezúton fölmutathatnak. A Győrbe való érkezés tehát meglehetős változatos és érdekes volt. Az Öttevénytől Győrig terjedő 14 kilométert a léghajó csak félóra alatt tudta megtenni és 1 óra 20 perckor szállt le Győrben."