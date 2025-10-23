október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

21°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

40 perce

Ritka égi jármű bukkant fel Győr fölött

Címkék#Berlepsch Ferenc#Kutschera Richard#léghajóosztály#győr#Bécs

115 éve tűnt fel a győri légtérben a katonai kormányozható léghajó. 1910. október 23-án, vasárnap volt látható a Parseval léghajó Győrben, ahol 23 órát időzött.

Kisalföld.hu
Ritka égi jármű bukkant fel Győr fölött

Nádorváros látképe a Városháza tornyából, kb. 1930-ból. Pirossal a helyszín, ahol a Parseval leszállt.

Fotó: Forrás: Glück József fotói, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

A közös osztrák-magyar hadsereg első katonai kormányozható járműve, a Parseval léghajó Győrben 1910. október 23-án volt először látható. Vasárnap reggel egynapi halasztással indult el fischamendi állomáshelyéről a ritka jármű, hogy budapesti útjával minden fellengző frázisnál ékesebben bizonyítsa a technika legmodernebb vívmányának életrevalóságát – írja cikkében a regigyor.hu.

Parseval léghajó Győrben
A Parseval léghajó Győrben, a mai Bem téren landolt.
Fotó: Gótzy Gyula felvétele

August von Parseval (1861-1942) őrnagy, a léghajózás úttörője 1902-től kezdett irányított léghajókkal foglalkozni. Híres versenytársa, Zeppelin gróf merevtestű léghajóval kísérletezett, Parseval pedig megteremtette a kormányozható léghajónak róla elnevezett, merev váz nélküli mintáját. Mindkét típus hidrogéngázra támaszkodott az emelés biztosításához.

A győriek többször is megcsodálhatták a léghajót. Először 1910. október 23-án érkezett Győrbe, csaknem 24 órát töltött a mai Bem téren.

"Itt a Parseval, itt a Parseval!" – visszhangzott a harsány gyerekkiáltás végig a nádorvárosi Zöldfa (ma Babits Mihály) utcában, és mezítláb rohant mindenki, hogy megcsodálja a szokatlan járművet.

A Parseval léghajó Győrben

A Dunántúli Hírlap így számolt be az eseményről: "A Parseval katonai kormányozható léghajó vasárnap délben Győrbe érkezett. Jövetelét már pénteken és szombaton is várták, de az erős szél miatt nem indulhatott el. Végre vasárnap reggel 9 óra 30 perckor keltezve Fischamendből, a Bécs melletti léghajó csarnokból távirat érkezett a győri katonai parancsnoksághoz, hogy a Parseval onnét elindult. 10 óra 10 perckor Királyhida-Bruckból jelezték, hogy a léghajót ott átrepülni látták. A távolság ca. 35 kilométer, amelyet ekként 40 perc alatt tett meg. 10 óra 30 perckor Pándorfaluról értesítettek, hogy a léghajó ott lebeg. Járása biztos, jól működik. Ekkor már Győrött nagy tömegben verődött össze a közönség az utcán, a töltéseken és más magasabb helyeken, hogy a léghajó érkezését lássák. A városház tornyának erkélyét ellepték a tisztek, akik messzelátóval figyelték a határt. 12 óra 50 perckor Öttevény fölött megpillantották a Parsevalt. Pándorfaluról tehát ez 56 kilométeres utat 2 óra 20 perc alatt tette meg a léghajó. Ez útjában azonban ellenszéllel kellett küzdenie és a ballonnal ennek dacára is minden mozgást lehetett végezni. Csupán a sebessége csökkent. A Győr előtti útszakaszon a léghajó kormányzója az erős szél ellen úgy kívánt védekezni, hogy magasabbra emelte a léghajót. A Parseval fölrepült 650 méter magasra, ez a legfelsőbb elért magasság, amelyet ezúton fölmutathatnak. A Győrbe való érkezés tehát meglehetős változatos és érdekes volt. Az Öttevénytől Győrig terjedő 14 kilométert a léghajó csak félóra alatt tudta megtenni és 1 óra 20 perckor szállt le Győrben."

Nádorvárosban a Frigyes laktanya és a kórház közötti katonai gyakorlótéren várta a léghajót a 26. gyalogezred legénysége. A léghajóból Kutschera Richard vezérkari ezredes, Berlepsch Ferenc báró főhadnagy, Mannsbarth Ferenc főhadnagy és a léghajóosztály egyik káplárja – aki a motort kezelte – szállt ki. A vezérkari főnök, báró Conrad von Hötzendorf is elvileg a léghajón lett volna, de más elfoglaltság miatt nem utazott. A léghajó utasait viharos lelkesedéssel fogadta a közönség.

A ballon a Bécstől Győrig tartó úton 6o kilogramm benzint fogyasztott el, a tartály még 130 kilót tartalmazott.

A Parseval műszaki neve Militärmotorluftballon Nr. 1. volt

  • 49 méter hosszú, átmérője a legszélesebb részén 11 m 20 cm,
  • a léghajó 4 cylinderes 70 lóerejű Daimler benzinmotorral bír,
  • egy háromszárnyú propeller (levegőcsayar) hajtotta, ami percenként 1300–1800 fordulatot tesz tengelye körül,
  • a motor súlya 30, a motorhűtőé 45 kg volt,
  • a ballon anyaga pamutszövet, két réteg egymásra ragasztva, közben egy gumiréteg,
  • a ballon önsúlya 200 kg kosár nélkül; kosárral, amely acélból készült, és a felszereléssel együtt súlya 2000 kg,
  • a Parseval sebessége 45 km óránként.

A terv az volt, hogy a Parseval hétfőn reggel 8 órakor folytatja útját Budapest felé. Azonban a szélmérő igen erős szelet mutatott s azért a felszállást 11 órára halasztották, de elindulni még ekkor sem lehetett. Déli 12 órakor a légjárat elég kedvezőnek mutatkozott, így 12 óra 46 perckor elkezdett a motor berregni és 12 óra 48 perckor a léghajó felemelkedett a levegőbe, 200 méter magasságban egy nagy kört írt le a közönség feje fölött és a megindult Budapest felé.

Csaknem egy évvel később, 1911. szeptember 6-án újból láthatták a győriek a Parsevalt, majd 1912. július 1-én éjszaka is járt a városban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu