1 órája
Megéri most kimenni Parndorfba? - fotók
Nincsenek óriási akciók most a parndorfi üzletközpontban. Az őszi kollekciót még nem kínálják kedvezményesen az üzletek, majd csak akkor, ha "kifut". A téli divat viszont még nem érkezett meg. A parndorfi utcákban nem tapasztaltunk nagy tolongást.
Érződik az ősz eleji hangulat a hangulat a parndorfi üzletközpontban, hivatalos nevén a Fashion Outlet Parndorfban. Nincs az a hatalmas tömeg, amit általában tapasztalni lehet az üzletfaluban, igaz, a boltok kirakatai sem csábítanak most óriási akciókkal. "A nyárvégi akciók már kifutottak, az őszi ruhákat még nem kedvezményesen kínálják. A téli holmik egyelőre nincsenek a polcokon"-mondja egy ott dolgozó magyar hölgy.
Sok a magyar Parndorfban
Egy hétköznap délután, vagy inkább kora este érkeztünk meg az üzletközpontba, leginkább a büfék, étkezők környékén volt tumultus. A vásárlókat talán a csöpörgő eső is távol tartotta, a forgalom halvány volt. A leírások szerint mintegy nyolcvan márka csaknem száz üzlete kínálja áruit a vásárlóknak. Az üzlethelyiségek egymás mellett sorakoznak, az épületek, az utcák egy falura emlékeztetnek. Jellemző a tisztaság és a rend, fegyelmezett hangulatot áraszt a központ még akkor is, ha a hely szórakozásra, pénzköltésre csábítja az embereket.
Még nincsenek óriási akciók ParndorfbanFotók: Cs. Kovács Attila
Magyar szót mindenhol hallani. Kevés az az üzlet, ahol ne dolgozna két-három magyar munkavállaló. Éppen ezért nem is próbálkozunk idegen nyelven, azonnal magyarul szólítjuk meg az eladókat, akik mosolyogva jelzik, hogy "földiek" vagyunk. A próbafülkék előtt sincsenek sorok, mit ahogy azt máskor tapasztalják az érdeklődők és a kevés akciós pultnál sincs lökdösődés.
Akció amúgy is kevés van most. A kirakatok máskor "óriási", harminc-ötven-hetven százalékos áresést is hirdetnek, de most nem. "Meg kell várni, amíg kifut az őszi kollekció és akkor érdemes körülnézni"-erősíti meg az egyik világmárkát forgalmazó üzlet magyar munkatársa.