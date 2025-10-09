Megéri most kimenni Parndorfba? - fotók

Érződik az ősz eleji hangulat a hangulat a parndorfi üzletközpontban, hivatalos nevén a Fashion Outlet Parndorfban. Nincs az a hatalmas tömeg, amit általában tapasztalni lehet az üzletfaluban, igaz, a boltok kirakatai sem csábítanak most óriási akciókkal. "A nyárvégi akciók már kifutottak, az őszi ruhákat még nem kedvezményesen kínálják. A téli holmik egyelőre nincsenek a polcokon"-mondja egy ott dolgozó magyar hölgy.

Kevesebben sétáltak a parndorfi üzletközpontban, mint ahogy az jellemző.

Sok a magyar Parndorfban

Egy hétköznap délután, vagy inkább kora este érkeztünk meg az üzletközpontba, leginkább a büfék, étkezők környékén volt tumultus. A vásárlókat talán a csöpörgő eső is távol tartotta, a forgalom halvány volt. A leírások szerint mintegy nyolcvan márka csaknem száz üzlete kínálja áruit a vásárlóknak. Az üzlethelyiségek egymás mellett sorakoznak, az épületek, az utcák egy falura emlékeztetnek. Jellemző a tisztaság és a rend, fegyelmezett hangulatot áraszt a központ még akkor is, ha a hely szórakozásra, pénzköltésre csábítja az embereket.