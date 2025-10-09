október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásárlás

2 órája

Megéri most kimenni Parndorfba? - fotók

Címkék#világmárka#üzlet#bolt#Parndorf#akció#bevásárlóközpont

Nincsenek óriási akciók most a parndorfi üzletközpontban. Az őszi kollekciót még nem kínálják kedvezményesen az üzletek, majd csak akkor, ha "kifut". A téli divat viszont még nem érkezett meg. A parndorfi utcákban nem tapasztaltunk nagy tolongást.

Kisalföld.hu

Érződik az ősz eleji hangulat a hangulat a parndorfi üzletközpontban, hivatalos nevén a Fashion Outlet Parndorfban. Nincs az a hatalmas tömeg, amit általában tapasztalni lehet az üzletfaluban, igaz, a boltok kirakatai sem csábítanak most óriási akciókkal. "A nyárvégi akciók már kifutottak, az őszi ruhákat még nem kedvezményesen kínálják. A téli holmik egyelőre nincsenek a polcokon"-mondja egy ott dolgozó magyar hölgy.

A parndorfi üzletközpontban most kisebb a forgalom, mint ahogy azt megszokhattuk.
Kevesebben sétáltak a parndorfi üzletközpontban, mint ahogy az jellemző. 

Sok a magyar Parndorfban

Egy hétköznap délután, vagy inkább kora este érkeztünk meg az üzletközpontba, leginkább a büfék, étkezők környékén volt tumultus. A vásárlókat talán a csöpörgő eső is távol tartotta, a forgalom halvány volt. A leírások szerint mintegy nyolcvan márka csaknem száz üzlete kínálja áruit a vásárlóknak. Az üzlethelyiségek egymás mellett sorakoznak, az épületek, az utcák egy falura emlékeztetnek. Jellemző a tisztaság és a rend, fegyelmezett hangulatot áraszt a központ még akkor is, ha a hely szórakozásra, pénzköltésre csábítja az embereket. 

Még nincsenek óriási akciók Parndorfban

Fotók: Cs. Kovács Attila

Magyar szót mindenhol hallani. Kevés az az üzlet, ahol ne dolgozna két-három magyar munkavállaló. Éppen ezért nem is próbálkozunk idegen nyelven, azonnal magyarul szólítjuk meg az eladókat, akik mosolyogva jelzik, hogy "földiek" vagyunk. A próbafülkék előtt sincsenek sorok, mit ahogy azt máskor tapasztalják az érdeklődők és a kevés akciós pultnál sincs lökdösődés.

Akció amúgy is kevés van most. A kirakatok máskor "óriási", harminc-ötven-hetven százalékos áresést is hirdetnek, de most nem. "Meg kell várni, amíg kifut az őszi kollekció és akkor érdemes körülnézni"-erősíti meg az egyik világmárkát forgalmazó üzlet magyar munkatársa.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu