Karbantartás

42 perce

Lezárják a győri parkolóházat

A Győr-Szol Zrt. szerint karbantartást végeznek a Kodály Zoltán parkolóházban a héten. Mutatjuk mikor ne menjen arra!

Lezárják a győri parkolóházat

Fotó: Rozmán László

A Kodály Zoltán parkolóházat két napra zárják le, a munkálatok október 7-én kezdődnek és október 9-ig tartanak. Ezeken a napokon arra kérik a közlekedőket, hogy reggel 6 és 10 óra között ne parkoljanak a területen. Erre a karbantartási munkák zavartalan elvégzése miatt van szükség. A Győr-Szol Zrt. kéri és köszöni a lakosok együttműködését és türelmét!

 

