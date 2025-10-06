Lezárják a győri parkolóházat

A Kodály Zoltán parkolóházat két napra zárják le, a munkálatok október 7-én kezdődnek és október 9-ig tartanak. Ezeken a napokon arra kérik a közlekedőket, hogy reggel 6 és 10 óra között ne parkoljanak a területen. Erre a karbantartási munkák zavartalan elvégzése miatt van szükség. A Győr-Szol Zrt. kéri és köszöni a lakosok együttműködését és türelmét!