1 órája

Ezért állt meg a parkoló felújítása a mosonszentmiklósi vasútállomáson

Címkék#tulajdonos#Mosonszentmiklós#vasútállomás

A gyártelepi vasútállomás előtti parkoló felújítása a német Helrom cég beruházásaként indult el, azonban most úgy néz ki eladják a céget, megálltak a munkálatok.

Kisalföld.hu
Ezért állt meg a parkoló felújítása a mosonszentmiklósi vasútállomáson

A vasútállomáshoz tartozó parkoló felújítását leállították.

Ahogyan arról korábbi cikkünkben írtunk a mosonmagyaróvári vasútállomás megújulhat, ennek részeként pedig a vasútállomás előtti parkoló is. Sajnos úgy néz ki a mosonszentmiklósi "testvére" nincs ilyen szerencsés helyzetben.

A Helrom ideérkezésekor vállalta a parkoló felújítását. A munkálatok sajnos megálltak, ennek oka a mosonszentmiklósi önkormányzat tájékoztatása szerint, hogy a német anyacég csődvédelmi eljárást kért maga ellen. 

Jelen pillanatban csődbiztos felügyeli a céget, mely megállította a beruházást. A legújabb információk alapján a céget eladják, az új tulajdonossal kell majd felvenni a kapcsolatot az önkormányzatnak a parkoló építésének a folytatásáról.

 

