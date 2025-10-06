Ezért állt meg a parkoló felújítása a mosonszentmiklósi vasútállomáson

A Helrom ideérkezésekor vállalta a parkoló felújítását. A munkálatok sajnos megálltak, ennek oka a mosonszentmiklósi önkormányzat tájékoztatása szerint, hogy a német anyacég csődvédelmi eljárást kért maga ellen.

Jelen pillanatban csődbiztos felügyeli a céget, mely megállította a beruházást. A legújabb információk alapján a céget eladják, az új tulajdonossal kell majd felvenni a kapcsolatot az önkormányzatnak a parkoló építésének a folytatásáról.