1 órája
Ezért állt meg a parkoló felújítása a mosonszentmiklósi vasútállomáson
A gyártelepi vasútállomás előtti parkoló felújítása a német Helrom cég beruházásaként indult el, azonban most úgy néz ki eladják a céget, megálltak a munkálatok.
A vasútállomáshoz tartozó parkoló felújítását leállították.
Ahogyan arról korábbi cikkünkben írtunk a mosonmagyaróvári vasútállomás megújulhat, ennek részeként pedig a vasútállomás előtti parkoló is. Sajnos úgy néz ki a mosonszentmiklósi "testvére" nincs ilyen szerencsés helyzetben.
Megújulhat az óvári vasútállomás, a Hild teret a város veheti át a MÁV-tól - videók
A Helrom ideérkezésekor vállalta a parkoló felújítását. A munkálatok sajnos megálltak, ennek oka a mosonszentmiklósi önkormányzat tájékoztatása szerint, hogy a német anyacég csődvédelmi eljárást kért maga ellen.
Jelen pillanatban csődbiztos felügyeli a céget, mely megállította a beruházást. A legújabb információk alapján a céget eladják, az új tulajdonossal kell majd felvenni a kapcsolatot az önkormányzatnak a parkoló építésének a folytatásáról.