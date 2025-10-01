Papírgyűjtésért torta: Mikulás napján hirdetik ki a győztest

A Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola Szülői Munkaközössége idén is megszervezi a hagyományos papírgyűjtést. A környezetvédelmet és közösségi összefogást erősítő akció keretében papírhuladékot október 1. és 4. között a „nagy” iskola udvarán (Levél, Fő u. 10.) lehet leadni: hétköznapokon 15 és 18 óra között, szombaton pedig 9 és 12 óra között. Várják a napilapokat, magazinokat, kartonokat, könyveket – mindent kötegelve.

Az iskola alsó és felső tagozatán külön versenyt hirdettek: a legtöbb papírt összegyűjtő osztály jutalmul egy tortát kap. Az eredményhirdetés decemberben, Mikulás napján lesz. A gyűjtésből befolyt összeg egy része az osztálypénzeket gyarapítja, a fennmaradó összeget pedig az iskolások javára fordítják.