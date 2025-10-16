1 órája
A rovarmentesítés után elkezdődött a könyvek visszapakolása a Pannonhalmi Főapátságban
Több mint száz napja zárta be kapuit Pannonhalmán a könyvtár és még néhány hónapig – várhatóan december végéig – maszkos szakemberek lesznek az egyetlen látogatói. A Pannonhalmi Főapátság Könyvtár rovarmentesítése után elkezdődött a könyvállomány alapos megtisztítása és visszahelyezése, amely még nagyobb munka lesz mint, ami eddig folyt.
Megdöbbentő látványt nyújtott nyár elején a Pannonhalmi Főapátság Könyvtára. Leüresett polcok, hatalmas fekete ládák tornyosultak a kupolás épület padlózatán, melyeket hatalmas műanyag zsákok fedtek. Hortobágyi T. Cirill főapát maga is bevallotta, soha nem látta még így a szeretett klasszicista könyvtárat. A kenyérbogárinvázió megfékezése és ezeréves örökségünk megőrzése érdekében azonnal el kellett kezdeni a rovarmentesítést.
Visszakerültek a maszkok
Hajdu Zsófia, a szakmai cég ügyvezetője és munkatársai összesen háromezer ládába pakolták be a nyár folyamán a teremkönyvtár százezer körüli kötetét. Anoxiás környezetben heteken át pusztultak az enyven és keményítőn élősködő kártevők. Érdekesség, hogy hasonló volumenű munka eddig egyszer történt Magyarországon, 1998-ban a debreceni református kollégium nagy könyvtárát pakolták le: 160 ezer kötetet a dupla díszteremben. Ott nem rovarfertőzésről volt szó, hanem a penész ellen kellett küzdeni.
Pannonhalmán sajnos most egyszerre mindkettő nehezíti az életet, pontosabban a mentési munkálatokat. Ezért is kerültek elő ismét a maszkok, hiszen egy gramm porban akár kétmillió baktérium és spóra is található, amelyek az egyes könyvek mozgatásánál felkavarodnak és belélegezve komoly egészségkárosodást okozhatnak.
Kenyérbogár pusztít a Pannonhalmi Főapátság KönyvtárábanFotók: Pannonhalmi Főapátság
Újabb szakembergárda érkezett a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárába
A Főapátság elárulta, hogy augusztusban újabb szakembergárda állt neki a polcok fertőtlenítésének. Biocid anyaggal lekenték az összes fafelületet, takarófóliával fedték el, majd ki kellett várni a szellőzési, párolgási időt. Ezután érkeztek az écsi asztalosok, hogy alátámasztásokkal megerősítsék a kétszáz éves polcokat.
Egy szusszanásnyi csend után szeptember elején folytatódott a munka. A restaurátor csapat visszatért, hogy kicsomagolja és visszahelyezze a könyveket. Első hallásra egyszerű feladatnak tűnik, de nagyon nem az. Hiszen a szerzetesi gyűjtemény nem egy otthoni könyvtár, ahol a pár száz egyforma méretű könyvünket letörölgetjük és visszarakjuk a bútorápolóval illatossá varázsolt könyvszekrénybe. Pannonhalmán az egycenti széles és pár centi magas, tenyérben elférő könyvecskéktől a tízcenti széles és negyven centi magas óriásokig terjed a méretskála. A visszapakolás legalább akkora logisztikai kihívás, mint a lepakolás volt. Különösen, hogy kötetenként megtisztítják, HEPA-szűrős könyvtári porszívókkal portalanítják és átvizsgálják az állományt.
Elkezdődött a rovarirtás a Pannonhalmi Főapátság KönyvtárábanFotók: Csapó Balázs
- A szakértők pontosan felmérik a keletkezett károkat, számba veszik, mely kötetek szorulnak majd restaurálásra, mennyit károsítottak a kenyérbogarak, esetleg van-e penészfertőzött példány is. Az adatok birtokában lehet hosszabb távú tervet kialakítani a restaurálásra, illetve a további állományvédelmi munkálatokra. A megtisztított, átnézett köteteket helyezik vissza aztán a polcokra - tájékoztatta lapunkat a Pannonhalmi Főapátság.
- Adódik a kérdés: hogyan kerül vissza pontosan ugyanoda és egyenként a 100 ezer kötet?
A könyvtárnak volt müncheni jelzetek alapján katalogizált rendje. A restaurátorok ugyanezt a rendet tartják a visszapakoláskor. Már a leszedés során adminisztrálták, feliratozták a ládákba elhelyezett könyvcsomagokat. Még szerencse, mert ahogy az egyik könyvtáros fogalmazott: ha nem ugyanoda kerül vissza a kötet, ahonnan levették, az olyan, mintha elveszett volna.
A főapátság törekszik arra, hogy év végéig visszaállítsák a megszokott rendet és ismét visszatérhessenek a látogatók a szent falak közé.