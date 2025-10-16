október 16., csütörtök

Gál névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vége a fertőzésnek

1 órája

A rovarmentesítés után elkezdődött a könyvek visszapakolása a Pannonhalmi Főapátságban

Címkék#könyvállomány#rovarinvázió#Pannonhalmi Főapátság Könyvtár#szakembergárda#kötet

Több mint száz napja zárta be kapuit Pannonhalmán a könyvtár és még néhány hónapig – várhatóan december végéig – maszkos szakemberek lesznek az egyetlen látogatói. A Pannonhalmi Főapátság Könyvtár rovarmentesítése után elkezdődött a könyvállomány alapos megtisztítása és visszahelyezése, amely még nagyobb munka lesz mint, ami eddig folyt.

Kisalföld.hu
A rovarmentesítés után elkezdődött a könyvek visszapakolása a Pannonhalmi Főapátságban

Megdöbbentő látványt nyújtott nyár elején a Pannonhalmi Főapátság Könyvtára. Leüresett polcok, hatalmas fekete ládák tornyosultak a kupolás épület padlózatán, melyeket hatalmas műanyag zsákok fedtek. Hortobágyi T. Cirill főapát maga is bevallotta, soha nem látta még így a szeretett klasszicista könyvtárat. A kenyérbogárinvázió megfékezése és ezeréves örökségünk megőrzése érdekében azonnal el kellett kezdeni a rovarmentesítést.

Pannonhalmi Főapátság
Véghajrában a rovarmentesítés - Több ezer ládát pakoltak tele könyvekkel a szakemberek a Pannonhalmi Főapátságban. Forrás: Apátság

Visszakerültek a maszkok

Hajdu Zsófia, a szakmai cég ügyvezetője és munkatársai összesen háromezer ládába pakolták be a nyár folyamán a teremkönyvtár százezer körüli kötetét. Anoxiás környezetben heteken át pusztultak az enyven és keményítőn élősködő kártevők. Érdekesség, hogy hasonló volumenű munka eddig egyszer történt Magyarországon, 1998-ban a debreceni református kollégium nagy könyvtárát pakolták le: 160 ezer kötetet a dupla díszteremben. Ott nem rovarfertőzésről volt szó, hanem a penész ellen kellett küzdeni. 

Pannonhalmán sajnos most egyszerre mindkettő nehezíti az életet, pontosabban a mentési munkálatokat. Ezért is kerültek elő ismét a maszkok, hiszen egy gramm porban akár kétmillió baktérium és spóra is található, amelyek az egyes könyvek mozgatásánál felkavarodnak és belélegezve komoly egészségkárosodást okozhatnak.

Kenyérbogár pusztít a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárában

Fotók: Pannonhalmi Főapátság

Újabb szakembergárda érkezett a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárába

A Főapátság elárulta, hogy augusztusban újabb szakembergárda állt neki a polcok fertőtlenítésének. Biocid anyaggal lekenték az összes fafelületet, takarófóliával fedték el, majd ki kellett várni a szellőzési, párolgási időt. Ezután érkeztek az écsi asztalosok, hogy alátámasztásokkal megerősítsék a kétszáz éves polcokat.

Egy szusszanásnyi csend után szeptember elején folytatódott a munka. A restaurátor csapat visszatért, hogy kicsomagolja és visszahelyezze a könyveket. Első hallásra egyszerű feladatnak tűnik, de nagyon nem az. Hiszen a szerzetesi gyűjtemény nem egy otthoni könyvtár, ahol a pár száz egyforma méretű könyvünket letörölgetjük és visszarakjuk a bútorápolóval illatossá varázsolt könyvszekrénybe. Pannonhalmán az egycenti széles és pár centi magas, tenyérben elférő könyvecskéktől a tízcenti széles és negyven centi magas óriásokig terjed a méretskála. A visszapakolás legalább akkora logisztikai kihívás, mint a lepakolás volt. Különösen, hogy kötetenként megtisztítják, HEPA-szűrős könyvtári porszívókkal portalanítják és átvizsgálják az állományt. 

Elkezdődött a rovarirtás a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárában

Fotók: Csapó Balázs

- A szakértők pontosan felmérik a keletkezett károkat, számba veszik, mely kötetek szorulnak majd restaurálásra, mennyit károsítottak a kenyérbogarak, esetleg van-e penészfertőzött példány is. Az adatok birtokában lehet hosszabb távú tervet kialakítani a restaurálásra, illetve a további állományvédelmi munkálatokra. A megtisztított, átnézett köteteket helyezik vissza aztán a polcokra - tájékoztatta lapunkat a Pannonhalmi Főapátság.

  • Adódik a kérdés: hogyan kerül vissza pontosan ugyanoda és egyenként a 100 ezer kötet? 

A könyvtárnak volt müncheni jelzetek alapján katalogizált rendje. A restaurátorok ugyanezt a rendet tartják a visszapakoláskor. Már a leszedés során adminisztrálták, feliratozták a ládákba elhelyezett könyvcsomagokat. Még szerencse, mert ahogy az egyik könyvtáros fogalmazott: ha nem ugyanoda kerül vissza a kötet, ahonnan levették, az olyan, mintha elveszett volna. 

A főapátság törekszik arra, hogy év végéig visszaállítsák a megszokott rendet és ismét visszatérhessenek a látogatók a szent falak közé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu