A rovarmentesítés után elkezdődött a könyvek visszapakolása a Pannonhalmi Főapátságban

Megdöbbentő látványt nyújtott nyár elején a Pannonhalmi Főapátság Könyvtára. Leüresett polcok, hatalmas fekete ládák tornyosultak a kupolás épület padlózatán, melyeket hatalmas műanyag zsákok fedtek. Hortobágyi T. Cirill főapát maga is bevallotta, soha nem látta még így a szeretett klasszicista könyvtárat. A kenyérbogárinvázió megfékezése és ezeréves örökségünk megőrzése érdekében azonnal el kellett kezdeni a rovarmentesítést.

Véghajrában a rovarmentesítés - Több ezer ládát pakoltak tele könyvekkel a szakemberek a Pannonhalmi Főapátságban. Forrás: Apátság

Visszakerültek a maszkok

Hajdu Zsófia, a szakmai cég ügyvezetője és munkatársai összesen háromezer ládába pakolták be a nyár folyamán a teremkönyvtár százezer körüli kötetét. Anoxiás környezetben heteken át pusztultak az enyven és keményítőn élősködő kártevők. Érdekesség, hogy hasonló volumenű munka eddig egyszer történt Magyarországon, 1998-ban a debreceni református kollégium nagy könyvtárát pakolták le: 160 ezer kötetet a dupla díszteremben. Ott nem rovarfertőzésről volt szó, hanem a penész ellen kellett küzdeni.

Pannonhalmán sajnos most egyszerre mindkettő nehezíti az életet, pontosabban a mentési munkálatokat. Ezért is kerültek elő ismét a maszkok, hiszen egy gramm porban akár kétmillió baktérium és spóra is található, amelyek az egyes könyvek mozgatásánál felkavarodnak és belélegezve komoly egészségkárosodást okozhatnak.