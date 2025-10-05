Pannonhalmi Bornapok eperborral és Magnával - Forró mediterrán hangulat a hideg szombat este

A Pannonhalmi Borvidék legkiválóbb borászataival és koncertekkel várták szombaton a Pannonhalmi Bornapok alkalmával a város főterén a kilátogatókat. A programok között szerepelt balett és ugrókötél csoport fellépése, a Szent Márton Borlovagrend felvonulása, a pannonhalmi Ezerjó Táncegyüttes és a szilágysámsoni Csígeresek közös előadása és táncháza.

Pannonhalmi Bornapok: sokan látogattak ki a csipős hideg ellenére szombaton este.

Fotó: Gyurina Zsolt

Pannonhalmi Bornapok eperborral és Magnával

Este a bornapok fő pontjaként a Magna Cum Laude adott másfél órás koncertet. A népszerű együttes a legnagyobb slágereit egytől-egyig előadta, így a Színezd újrá-t, a Vidéki sanzont, alaposan megénekeltették a közönséget. Jól kerültek a pannonhalmi bornapok, benépesült a főtér, megteltek a környékbeli a kávézók, mediterrán hangulat lett úrra a település központján a kicsit hideg idő ellenére. A nyár már elmúlt, a tél még nem jött meg, így lehetett kapni hideg limonádét és forralt eperbort (2 deci 1200 forint) egyaránt. Zárásként DJ Junior szolgáltatta a talpalávalót.