Fejlesztések

1 órája

Két nyertes pályázat: megszépül a hivatal és lesz járda is Mosonszentmiklóson

Kisalföld.hu

Magyar Falu Program keretében a mosonszentmiklósi önkormányzat két pályázatot nyert el. 

Pályázati támogatással és saját forrás felhasználásával épül járda a Csepete úton.
Fotó: Mosonszentmiklós község Önkormányzata 

Pályázatok a fejlődésért

Így az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére 6,32 millió forintot  fordíthatnak, ebből az összegből a polgármesteri hivatal belső felújítása valósul meg. Lesz járólapozás, festés, cserélik az ajtókat és bútorokat szereznek be. 4,3 millió forintból pedig a Csepete úton a járdaépítést folytatják. Mindkét pályázat esetében az önkormányzat saját forrásból pótolja ki a hiányzó részt Bedő Csaba mosonszentmiklósi polgármester tájékoztatása szerint.

 

 

