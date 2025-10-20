Két nyertes pályázat: megszépül a hivatal és lesz járda is Mosonszentmiklóson

Magyar Falu Program keretében a mosonszentmiklósi önkormányzat két pályázatot nyert el.

Pályázati támogatással és saját forrás felhasználásával épül járda a Csepete úton.

Fotó: Mosonszentmiklós község Önkormányzata

Pályázatok a fejlődésért

Így az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére 6,32 millió forintot fordíthatnak, ebből az összegből a polgármesteri hivatal belső felújítása valósul meg. Lesz járólapozás, festés, cserélik az ajtókat és bútorokat szereznek be. 4,3 millió forintból pedig a Csepete úton a járdaépítést folytatják. Mindkét pályázat esetében az önkormányzat saját forrásból pótolja ki a hiányzó részt Bedő Csaba mosonszentmiklósi polgármester tájékoztatása szerint.