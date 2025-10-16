Hárommillió forint nyerhető közösségi akciókra

A pályázat a hazai önkormányzatok, költségvetési intézményeik, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok előtt is nyitott. A kiírás két területet ölel fel: az év környezetvédelmi teljesítménye és az év társadalmi teljesítménye. A település méretétől függően – község, város, illetve megyei jogú város/főváros – összesen hat kategóriában választanak győzteseket. A pályázatok nyomán már megvalósult és az előkészítés alatt álló fenntarthatósági projektek egyaránt bemutathatók. A K&H a fenntartható önkormányzatokért díjra a nevezési határidő 2025. november 3., a pályázat beadása a K&H honlapján történik.

Pályázat a közösségi jó gyakorlatokra

A nyertes önkormányzatok mindegyike 3 millió forint támogatásban részesül, amelyet további fenntarthatósági kezdeményezések megvalósítására fordíthatnak. „A fenntarthatóságot nem a települések mérete határozza meg, hanem az, hogy a helyi vezetés mennyire tudatosan reagál a társadalmi és környezeti kihívásokra.

A jó gyakorlatok megmutatják, hogy kis községekben éppúgy lehet példaértékű megoldásokat találni, mint nagyvárosokban. Fontos, hogy az önkormányzatok ne csak a szabályozásokban jelenítsék meg a fenntarthatóságot, hanem ösztönözzék a helyi vállalkozásokat is, és bevonják a lakosságot a problémák közös megoldásába. Pályázatunk célja, hogy ezeket a törekvéseket bemutassuk és ezáltal más településeket is inspiráljunk” – hangsúlyozta Suba Levente, a K&H fenntarthatósági vezetője.