Pályaválasztás könnyedén – telt házas volt a soproni szakmabörze

Zsúfolásig telt az aréna küzdőtere, ahol idén a pályaválasztáshoz kapcsolódó szakmai börze zajlott. Ezúttal sem csak Sopronból, hanem a környező településekről is érkeztek diákok, hogy megismerkedjenek a szakképzési centrum iskoláival és képzési kínálatával.

Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

- Ez az időszak rendkívül fontos a diákok és szüleik számára, hiszen hiteles és megbízható információra van szükségük a pályaválasztás előtt - hangsúlyozta a szakképzési centrum főigazgatója, Kuntár Csaba. - A programon mind a nyolc intézményünk és kollégiumunk bemutatkozik, emellett megjelentek a duális képzésben részt vevő külső partnereink, de a Soproni Egyetem és a kamara képviselői is részt vesznek. Így azt gondolom a látogatók valóban teljes képet kaphatnak a soproni középiskolai és felsőoktatási lehetőségekről - mondta.

A diákok folyamatosan érkeztek, mindegyik intézmény pultja előtt hatalmas, kígyózó sorok álltak. A szervezők közel ezer diákot szállítottak buszokkal a helyszínre Csornától Sopronig, összességében pedig mintegy 1500-an látogattak el a rendezvényre.

Az eseményen Farkas Ciprián polgármester is részt vett, aki kiemelte: a pályaválasztás az egyik legelső, valóban felelős döntés egy fiatal életében. Mint mondta, nem könnyű feladat ennyi idősen olyan irányt választani, amely akár egész életre szólhat, hiszen kevés diák rendelkezik ekkor még az ehhez szükséges belátással. Ezért is különösen fontos, hogy a családok, az iskolák és minden érintett intézmény támogassa őket ebben a folyamatban. A polgármester hangsúlyozta, hogy a rendezvény éppen ezt a célt szolgálja: segíteni a fiatalokat abban, hogy könnyebb helyzetből, tudatosabban dönthessenek, és megtalálják azt az utat, amelyen biztosan és magabiztosan haladhatnak tovább életük során.

Tekintse meg az eseményen készült képgalériánkat: