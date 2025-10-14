2 órája
Egy elfeledett óvóhely nyomában – újabb különleges helyszínt tártak fel Brennbergbányán
A napokban egy különleges felfedezésről számolt be közösségi oldalán Barcza Attila, országgyűlési képviselő. Ezúttal Brennbergbányára látogatott el Taschner Tamás, idegenvezető társaságában, ahol egy olyan vájatot mutattak be, amelyet nem bányászati célokra, hanem óvóhelyként használtak a múltban.
A helyi közösség lelkes munkájának köszönhetően az egykori óvóhelyet sikerült megtisztítani és biztonságossá tenni, így ma már bejárható. A képviselő elmondása szerint céljuk, hogy a jövőben ez a különleges és történelmileg is értékes vájat látogatható legyen, és a nagyközönség is megismerhesse a benne rejlő múltat.
Vájat, amely óvóhelyként szolgált
Brennbergbánya – Magyarország első szénbányász települése – gazdag ipari és kulturális örökséggel rendelkezik. Az itt fellelt emlékhelyek nemcsak a helyi identitás részét képezik, hanem fontos történelmi tanulságokat is hordoznak.
„Mindenki számára fontos kulturális értékek rejlenek Brennbergbányán, amit a jövőben mindenki elé kell tárni” – hangsúlyozta Barcza Attila videójában.
A tervek szerint a most bemutatott óvóhely a jövőben a látogatók számára is nyitva áll majd, újabb lehetőséget kínálva arra, hogy a térség múltjának kevéssé ismert fejezeteit is közelebbről megismerhessék.