Egy elfeledett óvóhely nyomában – újabb különleges helyszínt tártak fel Brennbergbányán

A helyi közösség lelkes munkájának köszönhetően az egykori óvóhelyet sikerült megtisztítani és biztonságossá tenni, így ma már bejárható. A képviselő elmondása szerint céljuk, hogy a jövőben ez a különleges és történelmileg is értékes vájat látogatható legyen, és a nagyközönség is megismerhesse a benne rejlő múltat.

Sopronban ilyen táblák jelölték az óvóhelyeket. Képünkön egy Erzsébet utcai óvóhely jelölése látható Fotó: Rombai Peter

Vájat, amely óvóhelyként szolgált

Brennbergbánya – Magyarország első szénbányász települése – gazdag ipari és kulturális örökséggel rendelkezik. Az itt fellelt emlékhelyek nemcsak a helyi identitás részét képezik, hanem fontos történelmi tanulságokat is hordoznak.

„Mindenki számára fontos kulturális értékek rejlenek Brennbergbányán, amit a jövőben mindenki elé kell tárni” – hangsúlyozta Barcza Attila videójában.

A tervek szerint a most bemutatott óvóhely a jövőben a látogatók számára is nyitva áll majd, újabb lehetőséget kínálva arra, hogy a térség múltjának kevéssé ismert fejezeteit is közelebbről megismerhessék.