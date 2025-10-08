Mesterséges intelligencia segít ebben a győri oviban – Ki nem találná, hogyan!

Az óvodai jelet azért vezették be, hogy a még olvasni nem tudó gyerekek könnyebben megtalálják a saját szekrényüket, poharukat vagy ágyukat. Viszont minden gyerek tudja, hogy az óvodai jel jóval több ennél: meghatározza a csoportban betöltött szerepüket, a jelek amolyan védjegyek is lesznek viselőjük számára. Hogy milyen ovis jelet kapunk, alapjaiban határozza meg az óvodai karrierünket. Lehet egy fiúnak szívecske a jele? Elnyerheti-e egy vödör az óvoda legnépszerűbb gyereke címet? Sújt-e a sors létraként? Megannyi kínzó kérdés.

Különleges, mesterséges intelligenciával kreált jelét mutatja a győri Csigabiga Óvoda ovisa. Önnek mi volt az ovis jele?

Fotó: Krizsán Csaba

Persze, túlzás lenne azt állítani, hogy az óvodai jelünk billogot éget a karmánkra, de a hozzá kapcsolódó élmények – például mennyire éreztük magunkénak, mennyire passzolt hozzánk, hogyan állt hozzá a többi gyerek – mélyen bevésődnek. Ha gyerekként szépnek vagy jónak találjuk a jelünket, az erősíti a személyiségünket, önbizalmat ad, és ez felnőttkorunkra is kihathat.

Ovis jel, amiben visszaköszön a személyiség

Hogy az óvodai jel fontos, nem kérdés. Komolyan vették ennek jelentőségét a győri Csigabiga Magánóvoda pedagógusai, ráadásul a modern technológia segítségét vették igénybe. Az ovis jeleket a mesterséges intelligencia tervezte, minden picinek személyre szabottan. Minden jelhez hozzátervezték a gyerekekre jellemző külső jegyeket, a kis szekrényeiken pedig ezek az ábrák fogadják őket.

Eliza például vörös hajú kislány, szereti a természetet, így az ő jele napocska, amiben egy vörös hajú, copfos kislány mosolyog. Milán rajong a járművekért, és a kedvence a kék szín, így ő egy motorból, bukósisakból köszön vissza

– sorolja kérdésünkre Lang Katalin, a győri Csigabiga Magánóvoda óvodavezetője. Mint megtudtuk, a gyerekekre jellemző tulajdonságokat, kedvenceket betáplálták a mesterséges intelligenciába, az pedig pillanatok alatt egyedi szimbólumokat ajánlott fel a gyerekek legnagyobb örömére.

Milán rajong a motorokért, ez az ovis jelén is látszik.

Fotó: Krizsán Csaba

A kivitelezésüket úgy oldottuk meg, hogy a jelek könnyedén levehetők legyenek. Ha elballagnak, elvihetik magukkal, és örök emlék marad számukra. Jó lesz visszaemlékezni az ovis évekre

– tette hozzá Eisenkolb Tamás, a magánóvoda tulajdonosa.