A negyedszázados Óvári Mintagazdasági Hálózat hozzájárult a mosonmagyaróvári kar fejlődéséhez - fotók

Az Óvári Mintagazdasági Hálózat 25 éves jubileumi rendezvényének adott otthont szerdán az óvári vár lovagterme. A 2000-ben elindított hálózat ma 66 mintagazdaságot, mintaüzemet és gyakorlóhelyet kapcsol össze az Alma Materral.

Az Óvári Gazdászok Szövetsége tiszteletbeli elnöke, Fazekas Imre emléktáblát kapott, a felvételen lányai

Fotó: Kerekes István

Óvári fejlődés a mintahálózat révén is

Dr. Tóth Tamás, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja köszönetet mondott mindazoknak, akik a hálózat létrejöttét segítették, mely révén az intézmény is fejlődött. A dékán hangsúlyozta, hogy vállalati kapcsolatok nélkül nem tud előrelépni a kar, és kérte, hogy a továbbiakban is segítsék az Alma Matert. A kar vezetője ugyanakkor összegezte az infrastruktúrális fejlesztéseket is: egy 270 férőhelyes kollégium építése mellett az egykori M-Club épülete közösségi szerepet kap, felújították a Smart Farm épületét és pénteken egy bemutató üzemet adnak át. Továbbá folyamatban van az óvári postapalota megvásárlása, mely a növekvő hallgatói és oktatói létszám növekedése miatt is fontos lépés. Egy élő campust hoznak létre, a jövő agráriumát építik, szem előtt tartva a fenntarthatósgot, digitalizációt és az energiahatékonyságot.

Nézze meg képgalériánkat: