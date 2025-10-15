október 15., szerda

Emlék az örökös tiszteletbeli elnöknek

2 órája

A negyedszázados Óvári Mintagazdasági Hálózat hozzájárult a mosonmagyaróvári kar fejlődéséhez - fotók

Az idén 25 éves Óvári Mintagazdasági Hálózatot ünnepelte a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara a vár lovagtermében. Az esemény keretében Fazekas Imre, az Óvári Gazdászok Szövetsége örökös tiszteletbeli elnöke emlék-domborművét is átadták.

Mészely Réka

Az Óvári Mintagazdasági Hálózat 25 éves jubileumi rendezvényének adott otthont szerdán az óvári vár lovagterme. A 2000-ben elindított hálózat ma 66 mintagazdaságot, mintaüzemet és gyakorlóhelyet kapcsol össze az Alma Materral. 

Az Óvári Gazdászok Szövetsége tiszteletbeli elnöke, Fazekas Imre emléktáblát kapott, a felvételen lányai
Az Óvári Gazdászok Szövetsége tiszteletbeli elnöke, Fazekas Imre emléktáblát kapott, a felvételen lányai
Fotó: Kerekes István

Óvári fejlődés a mintahálózat révén is

Dr. Tóth Tamás, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja köszönetet mondott mindazoknak, akik a hálózat létrejöttét segítették, mely révén az intézmény is fejlődött. A dékán hangsúlyozta, hogy vállalati kapcsolatok nélkül nem tud előrelépni a kar, és kérte, hogy a továbbiakban is segítsék az Alma Matert. A kar vezetője ugyanakkor összegezte az infrastruktúrális fejlesztéseket is: egy 270 férőhelyes kollégium építése mellett az egykori M-Club épülete közösségi szerepet kap, felújították a Smart Farm épületét és pénteken egy bemutató üzemet adnak át. Továbbá folyamatban van az óvári postapalota megvásárlása, mely a növekvő hallgatói és oktatói létszám növekedése miatt is fontos lépés. Egy élő campust hoznak létre, a jövő agráriumát építik, szem előtt tartva a fenntarthatósgot, digitalizációt és az energiahatékonyságot. 

Nézze meg képgalériánkat: 

Az idén 25 éves Óvári Mintagazdasági Hálózatot ünnepelte a Széchenyi István Egyetem

Fotók: Kerekes István

Megtiszteltetés a hálózathoz tartozni

A Mintagazdasági Hálózat múltját, jelenét és jövőjét dr. Vér András foglalta össze. Mint elmondta, pályázni lehet a mintagazdasági címre, mellyel jellemzően az óvári akadémiához kötődő vállalkozások élnek. Az érzelmi kapcsolat mellett megtiszeltetés is a hálózathoz tartozni. Az erről szóló okleveleket a tanévnyitók és tanévzárók keretében adják át. A hálózat küldetése 2000 óta változatlan: összekötni a gyakorlatot, az oktatást és a kutatást. A Mintagazdasági Hálózat előnyökkel jár a vállalkozásoknak és az egyetemnek, ugyanakkor a hallgatóknak is, akik így gyakorlatot szerezhetnek. Hazai és nemzetközi, példaértékű közös projektek is születtek az együttműködések révén. 

Közösségi vezető előtt tisztelegnek az eméktáblával

Az esemény keretében Fazekas Imre, az Óvári Gazdászok Szövetsége örökös tiszteletbeli elnöke, a Szemes Művek Kft. mintagazdaság ügyvezetője, címzetes egyetemi
docens emlék-domborművét is átadták. Dr. Tóth Tamás mellett Kovács-Csomor Zsolt, az  Óvári Gazdászok Szövetsége jelenlegi elnöke méltatta a szövetség élén 2012-2020 között tevékenykedő Fazekas Imrét, kiemelve közösségi szerepét, tudását, elhivatottságát és innovatív gondolkodását. 

