Új lendület az Otthon Start mellett: bemutatta a kormány az új társasházi jog törvénytervezetét
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a társasházi építményi jog bevezetését célzó törvényjavaslatot. Panyi Miklós államtitkár szerint új lendületet ad a lakásépítéseknek, az Otthon Start hitelprogrammal együtt a kabinet szerint több tízezer új lakás megvalósulását segítheti.
A lakásépítések felgyorsítását célozza a társasházi építményi jog bevezetése, amelyet nemrég tett közzé társadalmi egyeztetésre a kormány. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: az Otthon Start program után az új jogintézmény még vonzóbbá és biztonságosabbá teszi az új lakások vásárlását –írja a Világ Gazdaság.
Az új jogintézmény biztosítékot jelent a vásárlóknak, a kivitelezőknek és a bankoknak egyaránt. Az államtitkár szerint az intézkedés különösen fontos az Otthon Start hitelprogrammal együtt, amely szeptember 1-jén indult el.
A fix három százalékos kamatozású kölcsön már több tízezer fiatalnak ad lehetőséget arra, hogy albérletből saját otthonba költözhessen. A kormány adatai szerint a program indulása óta több mint 30 ezer kérelem érkezett be új lakások építésére.
Otthon Start: erősíti az építőipart és a teljes magyar gazdaságot
A kabinet célja, hogy a következő években több tízezer új lakás építése induljon el, amely nemcsak a lakáskínálatot bővíti, hanem az építőipart és a teljes magyar gazdaságot is erősíti. A kormány pénteken társadalmi egyeztetésre bocsátott egy törvényjavaslatot, amely megteremti a társasházi építményi jog intézményét. Ez az új, korszakalkotó és innovatív jogintézmény növeli a biztonságot a folyamatban lévő beruházások során a vásárlók, a kivitelezők, valamint a hitelintézetek számára.
A társasházi építményi jog tehát egyszerre szolgálja a fiatal vásárlók biztonságát és a fejlesztők stabilitását. A kormány abban bízik, hogy az új szabályozás valódi áttörést hozhat a hazai lakásépítési piacon.
Mint arról portálunkon beszámoltunk: nagyon erős augusztus volt a lakáspiacon, szeptemberben is csak picit csökkent a kereslet, kitartott a lendület. Több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, ez 30%-os erősödést jelent az Otthon Start Program miatt. Győr-Moson-Sopron is az élen, itt 65%-al több érdeklődés érkezett a tavalyhoz képest. Több mint 38 ezer eladó lakás és ház jelent meg újonnan a kínálatban, ennyi friss hirdetésre legutóbb 2021 tavaszán volt példa.
