Új lendület az Otthon Start mellett: bemutatta a kormány az új társasházi jog törvénytervezetét

A lakásépítések felgyorsítását célozza a társasházi építményi jog bevezetése, amelyet nemrég tett közzé társadalmi egyeztetésre a kormány. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: az Otthon Start program után az új jogintézmény még vonzóbbá és biztonságosabbá teszi az új lakások vásárlását –írja a Világ Gazdaság.

Az új jogintézmény biztosítékot jelent a vásárlóknak, a kivitelezőknek és a bankoknak egyaránt. Az államtitkár szerint az intézkedés különösen fontos az Otthon Start hitelprogrammal együtt, amely szeptember 1-jén indult el.

A fix három százalékos kamatozású kölcsön már több tízezer fiatalnak ad lehetőséget arra, hogy albérletből saját otthonba költözhessen. A kormány adatai szerint a program indulása óta több mint 30 ezer kérelem érkezett be új lakások építésére.

Otthon Start: erősíti az építőipart és a teljes magyar gazdaságot

A kabinet célja, hogy a következő években több tízezer új lakás építése induljon el, amely nemcsak a lakáskínálatot bővíti, hanem az építőipart és a teljes magyar gazdaságot is erősíti. A kormány pénteken társadalmi egyeztetésre bocsátott egy törvényjavaslatot, amely megteremti a társasházi építményi jog intézményét. Ez az új, korszakalkotó és innovatív jogintézmény növeli a biztonságot a folyamatban lévő beruházások során a vásárlók, a kivitelezők, valamint a hitelintézetek számára.