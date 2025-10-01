Rengetegen igényelték a háromszázalékos hitelt – Konkrét szám cikkünkben

október 1., szerda

A kormányszóvivő a vármegyénkben járt. Az Otthon Start Programról kérdeztük Vitályos Esztert Gyirmóton.

Pardavi Mariann

Vitályos Eszter kormányszóvivő a Gyirmóti Művelődési Házban a Polgári Esték rendezvénysorozat vendégeként jelent meg tegnapelőtt. A kötetlen hangulatú sajtónyilvános eseményen aktuális politikai és közéleti témákról beszélt. Az Otthon Start Programról is kérdeztük.

Otthon Start Program: Vitályos Eszter a Polgári Esték vendége volt Gyirmóton. Az Otthon Start Program szeptember elején rajtolt.
Fotó: Csapo Balazs

Otthon Start program: már tizenötezren igényelték

– Országos adatokkal szolgálhatok, szeptember elseje óta tizenötezren igényelték az Otthon Start Programot, a népszerűségét jól jelzi, hogy egy munkanap alatt átlagosan ezres nagyságrendben érkeznek az igénylések – válaszolta Vitályos Eszter kormányszóvivő lapunk kérdésére. – A bankok óriási kedvezményeket kínálnak, egyes intézmények három százalék alatti hitelkamattal állnak elő. 

 

