1 órája
Rengetegen igényelték a háromszázalékos hitelt – Konkrét szám cikkünkben
A kormányszóvivő a vármegyénkben járt. Az Otthon Start Programról kérdeztük Vitályos Esztert Gyirmóton.
Vitályos Eszter kormányszóvivő a Gyirmóti Művelődési Házban a Polgári Esték rendezvénysorozat vendégeként jelent meg tegnapelőtt. A kötetlen hangulatú sajtónyilvános eseményen aktuális politikai és közéleti témákról beszélt. Az Otthon Start Programról is kérdeztük.
Otthon Start program: már tizenötezren igényelték
– Országos adatokkal szolgálhatok, szeptember elseje óta tizenötezren igényelték az Otthon Start Programot, a népszerűségét jól jelzi, hogy egy munkanap alatt átlagosan ezres nagyságrendben érkeznek az igénylések – válaszolta Vitályos Eszter kormányszóvivő lapunk kérdésére. – A bankok óriási kedvezményeket kínálnak, egyes intézmények három százalék alatti hitelkamattal állnak elő.