Rengetegen igényelték a háromszázalékos hitelt – Konkrét szám cikkünkben

Vitályos Eszter kormányszóvivő a Gyirmóti Művelődési Házban a Polgári Esték rendezvénysorozat vendégeként jelent meg tegnapelőtt. A kötetlen hangulatú sajtónyilvános eseményen aktuális politikai és közéleti témákról beszélt. Az Otthon Start Programról is kérdeztük.

Otthon Start Program: Vitályos Eszter a Polgári Esték vendége volt Gyirmóton. Az Otthon Start Program szeptember elején rajtolt.

Fotó: Csapo Balazs

Otthon Start program: már tizenötezren igényelték

– Országos adatokkal szolgálhatok, szeptember elseje óta tizenötezren igényelték az Otthon Start Programot, a népszerűségét jól jelzi, hogy egy munkanap alatt átlagosan ezres nagyságrendben érkeznek az igénylések – válaszolta Vitályos Eszter kormányszóvivő lapunk kérdésére. – A bankok óriási kedvezményeket kínálnak, egyes intézmények három százalék alatti hitelkamattal állnak elő.