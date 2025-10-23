október 23., csütörtök

Ingatlan

1 órája

Megjelent az Otthon Start Program feltételeit teljesítő lakások építésének elősegítését célzó rendelettervezet

Hétfő este jelent meg a kormány honlapján az a rendelettervezet, amelynek célja, hogy elősegítse az Otthon Start Program feltételeit teljesítő lakások építését. A rendelet mindezt úgy tenné meg, hogy kiemelt beruházássá minősít bizonyos építési beruházásokat, valamint a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja – írja közleményében a Bank360. A kormány honlapján hétfő este jelent meg az a rendelettervezet, amelynek célja, hogy bizonyos építési beruházások kiemelt beruházássá minősítésével elősegítse az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások építését.

A kormány honlapján hétfő este jelent meg az a rendelettervezet, amelynek célja, hogy bizonyos építési beruházások kiemelt beruházássá minősítésével elősegítse az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások építését. A tervezet ezen túl kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítaná a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket, valamint a beruházással érintett ingatlanok tekintetében sajátos beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket határozna meg. Mint ahogy arról korábban már írtunk: Az Otthon Start hitelprogram várhatóan jelentősen megemeli majd a SZÉP kártya forgalmat is a K&H Bank elemzői szerint.

Otthon Start Program új rendelettel

A rendelettervezet összesen 26 pontban összegzi azokat a beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket, melyeket kiemelt üggyé nyilvánítanak, illetve részletesen szabályozza a tervezetben meghatározott beruházások legfontosabb paramétereit is.

A tervezet összesen három ilyen kiemelt jelentőségű beruházást nevez meg:

  • Társasházi fejlesztés megvalósítása Veszprém város területén. A beruházás megvalósításának helyszíne a Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2358/26 helyrajzi számú ingatlan.
  • Egykori többfunkciós területen tervezett nagyléptékű lakópark fejlesztés. Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24011/51 és 24011/52 helyrajzi számú ingatlanok.
  • Társasházi fejlesztés kereskedelmi funkciókkal Budapest IX. kerületében. Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartás szerint Budapest IX. kerület belterület 37969/1 helyrajzi számú ingatlan.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezettel kapcsolatos észrevételeket 2025. október 27-ig várja az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Az Otthon Start Programmal kapcsolatos cikkeinket itt olvashatja.

