Megjelent az Otthon Start Program feltételeit teljesítő lakások építésének elősegítését célzó rendelettervezet

A kormány honlapján hétfő este jelent meg az a rendelettervezet, amelynek célja, hogy bizonyos építési beruházások kiemelt beruházássá minősítésével elősegítse az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások építését. A tervezet ezen túl kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítaná a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket, valamint a beruházással érintett ingatlanok tekintetében sajátos beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket határozna meg. Mint ahogy arról korábban már írtunk: Az Otthon Start hitelprogram várhatóan jelentősen megemeli majd a SZÉP kártya forgalmat is a K&H Bank elemzői szerint.

Otthon Start Program új rendelettel

A rendelettervezet összesen 26 pontban összegzi azokat a beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket, melyeket kiemelt üggyé nyilvánítanak, illetve részletesen szabályozza a tervezetben meghatározott beruházások legfontosabb paramétereit is.