Ezzel az öt számmal lett egy valaki milliárdos

Volt ötös a lottón, a nyereménye 1,5 milliárd forint! A Jokerben is egy telitalálat volt, az majdnem 42 millió forintot ér.

Kisalföld.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 7 (hét)
  • 8 (nyolc)
  • 39 (harminckilenc)
  • 41 (negyvenegy)
  • 49 (negyvenkilenc)

Nyeremények

5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1.521.411.340 forint.

4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2.374.850 forint;

3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26.990 forint;

2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.

Joker: 496826

Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye: 41.779.740 forint.

