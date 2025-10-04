Sorsolás
55 perce
Ezzel az öt számmal lett egy valaki milliárdos
Volt ötös a lottón, a nyereménye 1,5 milliárd forint! A Jokerben is egy telitalálat volt, az majdnem 42 millió forintot ér.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötöslottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
- 7 (hét)
- 8 (nyolc)
- 39 (harminckilenc)
- 41 (negyvenegy)
- 49 (negyvenkilenc)
Nyeremények
5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1.521.411.340 forint.
4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2.374.850 forint;
3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26.990 forint;
2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.
Joker: 496826
Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye: 41.779.740 forint.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre