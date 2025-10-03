48 perce
Se az idő, se a történelem nem szakította szét ezt a győri osztályt: hatvanhetedik osztálytalálkozójukat ünneplik
Nyolcvanöt évesnek lenni, mi több, nyolcvanötévesként szellemileg és fizikailag is fittnek maradni önmagában elismerésre ad okot, de az, hogy egy 1958-ban végzett évfolyam évente legalább egyszer találkozik, az már valóban különleges. Egy rendhagyó osztálytalálkozón vehettünk részt: hatvanhét évvel ezelőtt nemcsak az érettségit tették le, hanem fogadalmat is, hogy rendszeresen összejönnek.
A huszadik század viharvert történelmének élő krónikásai a Gárdonyi Géza utcai Győri Közgazdasági Technikum ipari tagozatának egykori végzősei. A második világháború második évében születtek, apró gyerekek voltak, amikor felgyújtotta Magyarországot a világégés, és akkor kerültek iskolába, amikor a „nincs” uralkodott, nem pedig a „van”. Középiskolás éveik második évét taposták, amikor az 56-os forradalom leverésekor dörögtek a fegyverek. A Győri Közgazdasági Technikumban 1958-ban érettségizett fiatalok közül jó néhányan még ma is velünk vannak, ők szerveztek osztálytalálkozót október harmadik napjára.
Negyvenhatan végeztünk az évfolyamon, a fiúosztályban tizennyolcan, a lányban huszonnyolcan
– emlékezett vissza a győri Csordás József, aki pontos nyilvántartást vezet arról, hogy melyik végzős hol lakik, mi a telefonszáma, és sajnos arról is, kitől kellett már örök búcsút venni. Huszonhét társukra már csak emlékezni tudnak. Ezúttal nyolcan találkoztak a diáktársak közül, többen a házastársukkal érkeztek.
Már nem mindenki mozog olyan könnyen, többen otthon maradtak. Aki viszont eljött, azzal ettünk egy jó ebédet, és beszélgettünk. Még ennyi év után is tudunk miről
– osztotta meg Csordás József.
Téma akad bőven, sokuknak nagy a családja, többen dédunokákkal is büszkélkedhetnek, és az iskolai évek régi emlékeit is jó szívvel idézik fel. A fiú- és lányosztály között szerelmek is szövődtek.
Én a tanulásra koncentráltam már akkor is, nem foglalkoztam a fiúkkal
– jelentette ki határozottan a lányosztály egykori végzőse, dr. Fehér Erzsébet, aki kutatóorvos lett.
Tőle tudtuk meg azt is, hogy az 1956-os forradalom idején éppen a második osztályt kezdték meg, amikor hírét vették az eseményeknek.
Bezárták az iskolát, otthon kellett maradnunk. Élveztük a hirtelen jött szünetet, decemberben újra az iskolapadba ültünk
– emlékezett vissza, hozzátéve, hogy a testvére akkor disszidált külföldre.
Fotók: Molcsányi Máté