Művészek

1 órája

Megnyílt az idei győri Őszi Tárlat - íme a díjazottak - fotók

Címkék#őszi tárlat#Győri Tánc-és Képzőművészeti Szakközépiskola#grafika

A Rómer Múzeum által szervezett Győr Vármegyei Őszi Tárlat éves rendszerességgel mutatja be a győri járásban élő, alkotó, illetve innen elszármazott képző- és iparművészek legfrissebb munkáit. Az Őszi Tárlat tárlat október 30-ig várja látogatóit a Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar második emeletén az intézmény nyitvatartási idejében.

Kisalföld.hu

 Az idei Győr Vármegyei Őszi Tárlatra 61 művész 101 alkotással pályázott. A zsűri döntése alapján a pénteken megnyitott tárlaton 46 művész 62 munkája kerül bemutatásra. 

Őszi Tárlat Győrben pénteki nyitással
Őszi Tárlat Győrben pénteki nyitással Fotó: Molcsányi Máté

Őszi Tárlat Győrben pénteki nyitással

Az évről évre komoly érdeklődésre számot tartó, nyílt képző- és iparművészeti pályázat anyagában a régióban tevékenykedő ismert és elismert alkotók, tehetséges amatőr művészek és ígéretes fiatal tehetségek – többek között a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskola végzős és már végzett diákjai – állítanak ki. A bemutatott művek sorában főleg festményekkel, egyedi és sokszorosított grafikákkal, de ezen kívül üveg- és textilmunkákkal, plasztikákkal, művészkönyvvel találkozhat az érdeklődő közönség. A tárlat minden alkalommal a régióban folyó kortárs művészet különleges seregszemléje, ami segít tájékozódni képzőművészetünk aktuális világában. A szakmai zsűri döntése alapján Győr Megyei Jogú Város díját Horváth Zoltán képzőművész, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum díját Radosza Attila képzőművész, a zsűri különdíját Sz. Kovács Ildikó festőművész kapta. Az Alkotó Rajztanárok Társasága – Art9000 Egyesület díját Szalkai Károly festőművész nyerte el.

Megnyílt az idei győri Őszi Tárlat

Fotók: Molcsányi Máté

 

