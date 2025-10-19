Kivételesen hosszú évközi vakáció
2 órája
Ne feledje, csütörtöktől nem megy iskolába a gyerek! Meddig is?
Kivételesen hosszú lesz, két hétvégével, két ünneppel. Jó lesz felkészülni rá! Nyakunkon az őszi szünet.
A jövő héten egy időre bezárnak az iskolák, elérkezik az őszi szünet, ami idén október 23-án (csütörtökön), nemzeti ünnepünkön kezdődik, és november 2-ig (vasárnapig) tart. Azaz az utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt október 22. (szerda), míg a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).
Tizenegy napos őszi szünet
Idén a megszokottnál jóval hosszabb az őszi szünet, két hétvégét és a november 1-jei Mindenszentek ünnepét is magába foglalja. Így a diákok idén a megszokottnál hosszabb, tizenegy napos pihenőnek örülhetnek.
