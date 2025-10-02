október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pihenőidő

59 perce

Sosem volt még ilyen hosszú az őszi szünet, mint idén

Címkék#gyerek#pihenés#őszi szünet

Jön az év egyik legvártabb időszaka, az őszi szünet idén hosszabb pihenőt ígér.

Kisalföld.hu

Az őszi szünet sokakat foglalkoztat, hiszen ez minden évben a tanév első hosszabb szünete. Idén különösen hosszú pihenőre számíthatnak a családok, mivel az őszi szünet rekordhosszú, 11 napos lesz.

őszi szünet
Őszi szünet vár a gyerekekre, idén két hétnyi pihenés vár. Fotó: maxim ibragimov

Ekkor lesz az őszi szünet 2025-ben

A baon.hu írása szerint az idei tanévben az őszi szünet 

  • október 23-án kezdődik, 
  • és november 2-ig tart. 

Az utolsó tanítási nap a szünet előtt október 22-én (szerdán), míg az első tanítási nap a szünet után november 3-án (hétfőn) lesz. A családok kirándulásokkal, programokkal vagy pihenéssel tölthetik az időt az iskolai teendők helyett.

A 2025/2026-os tanév további szünetei

A Magyar Közlönyben közzétett hivatalos tanév rendje szerint így alakulnak a hosszabb szünetek 2025/2026-ban:

Téli szünet: 

december 19. (péntek) – január 5. (hétfő)

Tavaszi szünet: 

április 1. (szerda) – április 13. (hétfő)

Nyári szünet: 

június 19. (péntek) – szeptember (új tanév kezdete)

Óraátállítás az őszi szünetben

Egyre korábban sötétedik, idén október utolsó vasárnapjára esik az óraátállítás, amely így az őszi szünetet is érinti. A téli időszámításra való átállás korábban lesz a megszokottnál, a korábbra hozatal sokaknak okozhat meglepetést, mert általában novemberre esik ez a fontos dátum. A részletekről a kiemelt szavakra kattintva, vagy cikk ajánlónkban olvashatsz.

Sok a beteg, az őszi szünet után járvány is lehet

A következő nagyobb megbetegedési hullám a tapasztalatok szerint majd október végén, az őszi szünet után következik, amikor egy hét iskola után újra közösségbe mennek a gyermekek, egy helyre hordva a vírusokat - mondta portálunknak dr. Schmidt Péter győri gyermekorvos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu