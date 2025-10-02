59 perce
Sosem volt még ilyen hosszú az őszi szünet, mint idén
Jön az év egyik legvártabb időszaka, az őszi szünet idén hosszabb pihenőt ígér.
Az őszi szünet sokakat foglalkoztat, hiszen ez minden évben a tanév első hosszabb szünete. Idén különösen hosszú pihenőre számíthatnak a családok, mivel az őszi szünet rekordhosszú, 11 napos lesz.
Ekkor lesz az őszi szünet 2025-ben
A baon.hu írása szerint az idei tanévben az őszi szünet
- október 23-án kezdődik,
- és november 2-ig tart.
Az utolsó tanítási nap a szünet előtt október 22-én (szerdán), míg az első tanítási nap a szünet után november 3-án (hétfőn) lesz. A családok kirándulásokkal, programokkal vagy pihenéssel tölthetik az időt az iskolai teendők helyett.
A 2025/2026-os tanév további szünetei
A Magyar Közlönyben közzétett hivatalos tanév rendje szerint így alakulnak a hosszabb szünetek 2025/2026-ban:
Téli szünet:
december 19. (péntek) – január 5. (hétfő)
Tavaszi szünet:
április 1. (szerda) – április 13. (hétfő)
Nyári szünet:
június 19. (péntek) – szeptember (új tanév kezdete)
Óraátállítás az őszi szünetben
Egyre korábban sötétedik, idén október utolsó vasárnapjára esik az óraátállítás, amely így az őszi szünetet is érinti. A téli időszámításra való átállás korábban lesz a megszokottnál, a korábbra hozatal sokaknak okozhat meglepetést, mert általában novemberre esik ez a fontos dátum. A részletekről a kiemelt szavakra kattintva, vagy cikk ajánlónkban olvashatsz.
Sok a beteg, az őszi szünet után járvány is lehet
A következő nagyobb megbetegedési hullám a tapasztalatok szerint majd október végén, az őszi szünet után következik, amikor egy hét iskola után újra közösségbe mennek a gyermekek, egy helyre hordva a vírusokat - mondta portálunknak dr. Schmidt Péter győri gyermekorvos.
Alig vette kezdetét a tanév, máris sok a hiányzó, nyakunkon a járvány