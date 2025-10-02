Sosem volt még ilyen hosszú az őszi szünet, mint idén

Az őszi szünet sokakat foglalkoztat, hiszen ez minden évben a tanév első hosszabb szünete. Idén különösen hosszú pihenőre számíthatnak a családok, mivel az őszi szünet rekordhosszú, 11 napos lesz.

Őszi szünet vár a gyerekekre, idén két hétnyi pihenés vár. Fotó: maxim ibragimov

Ekkor lesz az őszi szünet 2025-ben

A baon.hu írása szerint az idei tanévben az őszi szünet

október 23-án kezdődik,

és november 2-ig tart.

Az utolsó tanítási nap a szünet előtt október 22-én (szerdán), míg az első tanítási nap a szünet után november 3-án (hétfőn) lesz. A családok kirándulásokkal, programokkal vagy pihenéssel tölthetik az időt az iskolai teendők helyett.

A 2025/2026-os tanév további szünetei

A Magyar Közlönyben közzétett hivatalos tanév rendje szerint így alakulnak a hosszabb szünetek 2025/2026-ban:

Téli szünet:

december 19. (péntek) – január 5. (hétfő)

Tavaszi szünet:

április 1. (szerda) – április 13. (hétfő)

Nyári szünet:

június 19. (péntek) – szeptember (új tanév kezdete)

Óraátállítás az őszi szünetben

Egyre korábban sötétedik, idén október utolsó vasárnapjára esik az óraátállítás, amely így az őszi szünetet is érinti. A téli időszámításra való átállás korábban lesz a megszokottnál, a korábbra hozatal sokaknak okozhat meglepetést, mert általában novemberre esik ez a fontos dátum.