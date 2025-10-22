október 22., szerda

Előd névnap

Karbantartási munkálatok

1 órája

Az E.ON nagy ígérete: kevés ügyfelet érint áramszünet az őszi szünidőben

A vállalatcsoport hetek óta dolgozik a munkák átütemezésén, így ügyfeleinek alig 0,3%-át érintik karbantartási munkálatok. Az E.ON Hungária Csoport ügyfelei érdekében az elmúlt hetekben átütemezte a halasztható munkáit, az őszi szünetben csak a sürgős, szükséges karbantartási munkálatokat végzi el.

Kisalföld.hu

Az átütemezés célja, hogy az őszi szünetben minél kevesebb családot érintsen üzemszünettel járó munka. A szünidőben végzett munkák egy része oktatási intézményeket, iskolákat és óvodákat érint, az E.ON így kerüli el, hogy a karbantartás az oktatási tevékenységet máskor akadályozza. Az őszi szünetben csak a sürgős, szükséges karbantartási munkálatokat végzi el a szolgáltató.

őszi szünet e.on áramszünet
Őszi szünet: A vállalatcsoport a családok számára kiemelt időszakként tekint erre az időszakra.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  MW Archívum

Tervezett üzemszünet az őszi szünet idején

A lehető legkevesebb ügyfelet érint az őszi szünet alatt tervezett üzemszünettel járó munka az E.ON Hungária Csoport szolgáltatási területén. A vállalatcsoport a családok számára kiemelt időszakként tekint az őszi szünetre, ezért a halasztható munkáit átütemezte, az őszi szünetben csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzi el. A vállalatcsoport hetek óta dolgozik a munkálatok átütemezésén. Ezek a beavatkozások az E.ON ügyfeleinek alig 0,3%-át érintik. Az elvégzendő munkálatokat jellemzően sürgős javítás indokolja vagy olyan oktatási intézményt érintő munka, amelyet kifejezetten a szünetben lehet elvégezni úgy, hogy ne akadályozza később a tanítást –áll az E.ON közleményében.

A fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat az E.ON jellemzően 8-16 óra között hirdeti meg, de ezek nem minden esetben tartanak 8 órán keresztül. Amennyiben egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást rögtön visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb lehet.

Fogjuk fel úgy, mint egy „frissítést”

A vállalatcsoport felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái. Ahogy a laptop vagy mobiltelefon is stabilabbá, okosabbá válik egy frissítés után, ugyanígy lesz megbízhatóbb és nagyobb kapacitású a visszakapcsolt hálózat is a beavatkozások után. A tervezett üzemszünet alatt végzett munkák biztosítják a hálózat élettartamának meghosszabbítását és a kapacitás növelését – ilyenkor lecserélik a régi tartóoszlopokat és vezetékeket, új elosztóberendezéseket és nagyobb kapacitású állomásokat telepítenek. 

Azonnali előnyök

A tervezett áramszünetek idején elvégzett munkák azonnali előnyökkel járnak az ügyfelek számára: a hálózat stabilabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá válik. Ennek köszönhetően kevesebb lesz az üzemzavar és megszűnnek a zavaró, pár másodperces áramkimaradások. 

Mint arról korábban beszámoltunk: egységesítette informatikai rendszereit az E.ON, ezt észre vették az ügyfelek is.

 

