Összevont gyakorlatot tartottak a mentőszervek Nagycenken

Összevont gyakorlat keretében zajlott a mentőszervezetek nemzeti újraminősítő gyakorlata.

Kisalföld.hu
Összevont gyakorlatot tartottak a mentőszervek Nagycenken

Forrás: Katasztrófavédelem

Október 10-én Nagycenk és Pereszteg települések önkéntes mentőszervezeteinek nemzeti újraminősítő gyakorlatát tartották alapvető vízkár-elhárítási tevékenység témakörben, Nagycenken. Az összevont gyakorlat keretében a két település köteles polgári védelmi szervezeteinek felkészítő gyakorlata is megvalósult - írta a katasztrófavédelem.

