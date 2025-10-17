Újraminősítő
3 órája
Összevont gyakorlatot tartottak a mentőszervek Nagycenken
Összevont gyakorlat keretében zajlott a mentőszervezetek nemzeti újraminősítő gyakorlata.
Forrás: Katasztrófavédelem
Október 10-én Nagycenk és Pereszteg települések önkéntes mentőszervezeteinek nemzeti újraminősítő gyakorlatát tartották alapvető vízkár-elhárítási tevékenység témakörben, Nagycenken. Az összevont gyakorlat keretében a két település köteles polgári védelmi szervezeteinek felkészítő gyakorlata is megvalósult - írta a katasztrófavédelem.
