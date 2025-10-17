október 17., péntek

Hedvig névnap

12°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közeleg az advent

2 órája

Épül az óriáskerék Győrben, újra kinyílik a város szeme - fotó

Címkék#advent#győr#óriáskerék

Az óriáskerék mint látványosság idén sem marad ki a győri látványosságok közül.

Kisalföld.hu

Minden évben az ősz és az advent közeledtét jelzi, amikor megpillantjuk az óriáskerék elemeit a győri Dunakapu téren. A honlapon még csak a tavalyi nyitvatartást találtuk meg, minden bizonnyal frissülni fog a közeljövőben.

óriáskerék
Épül az óriáskerék a Dunakapu téren. Fotó: Olvasó

Idén sem maradunk óriáskerék nélkül

Az adventi vásár meghatározó látványosságát már bárki megcsodálhatta pénteken a városban. 

Az elmúlt évekből is összeszedtük a látványos pillanatot, cikkajánlónkra vagy a kiemelt szavakra kattintva olvashatnak a 2022-es, 2023-as és 2024-es előkészületekről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu