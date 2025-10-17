Épül az óriáskerék Győrben, újra kinyílik a város szeme - fotó

Minden évben az ősz és az advent közeledtét jelzi, amikor megpillantjuk az óriáskerék elemeit a győri Dunakapu téren. A honlapon még csak a tavalyi nyitvatartást találtuk meg, minden bizonnyal frissülni fog a közeljövőben.

Épül az óriáskerék a Dunakapu téren. Fotó: Olvasó

Idén sem maradunk óriáskerék nélkül

Az adventi vásár meghatározó látványosságát már bárki megcsodálhatta pénteken a városban.

Az elmúlt évekből is összeszedtük a látványos pillanatot, cikkajánlónkra vagy a kiemelt szavakra kattintva olvashatnak a 2022-es, 2023-as és 2024-es előkészületekről.