Közeleg az advent
2 órája
Épül az óriáskerék Győrben, újra kinyílik a város szeme - fotó
Az óriáskerék mint látványosság idén sem marad ki a győri látványosságok közül.
Minden évben az ősz és az advent közeledtét jelzi, amikor megpillantjuk az óriáskerék elemeit a győri Dunakapu téren. A honlapon még csak a tavalyi nyitvatartást találtuk meg, minden bizonnyal frissülni fog a közeljövőben.
Idén sem maradunk óriáskerék nélkül
Az adventi vásár meghatározó látványosságát már bárki megcsodálhatta pénteken a városban.
Az elmúlt évekből is összeszedtük a látványos pillanatot, cikkajánlónkra vagy a kiemelt szavakra kattintva olvashatnak a 2022-es, 2023-as és 2024-es előkészületekről.
2022.11.20. 06:36
Már csak párat alszunk és újra áll az óriáskerék Győrben - galéria
2023.10.17. 10:09
Győr szeme kinyílik - Ismét érkezik az óriáskerék a Dunakapu térre - galéria
