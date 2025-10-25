október 25., szombat

Fentről csodálhatjuk Győrt

1 órája

Elindult az óriáskerék a Dunakapu téren - mutatjuk mennyibe kerül

Címkék#Dunakapu téren#óriáskerék#árak

Mint ahogy azt már megszokhattuk, különleges alkalmakkor különleges helyről csodálhatjuk Győr belvárosát. Mutatjuk idén mennyibe kerül felülni az óriáskerékre.

Kisalföld.hu

Minden évben az ősz és az advent közeledtét jelzi, amikor megpillantjuk az óriáskereket a győri Dunakapu téren. A meleg forralt borral és illatozó kürtöskaláccsal a kezünkben nézhetjük lentről a kivilágított óriáskereket, vagy akár fel is pattanhatunk rá, hogy a magasból csodáljuk az adventi időszak fényfüzéreit és a Duna csillogó hullámait.

Már felülhetünk az óriáskerékre a belvárosban.
Az óriáskerék Győrben idén is megtalálható.
Fotó: Gyurina Zsolt

Az óriáskerék ára

Az élmény bizonyára páratlan, nem is ez a kérdés, hanem, hogy idén mennyibe kerül az óriáskerekezés? Mutatjuk:

Mennyibe kerül felülni az óriáskerékre?
Fotó: Gyurina Zsolt

A honlapon még csak a tavalyi nyitvatartást találtuk meg, minden bizonnyal frissülni fog a közeljövőben.

 

 

