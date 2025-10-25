Elindult az óriáskerék a Dunakapu téren - mutatjuk mennyibe kerül

Minden évben az ősz és az advent közeledtét jelzi, amikor megpillantjuk az óriáskereket a győri Dunakapu téren. A meleg forralt borral és illatozó kürtöskaláccsal a kezünkben nézhetjük lentről a kivilágított óriáskereket, vagy akár fel is pattanhatunk rá, hogy a magasból csodáljuk az adventi időszak fényfüzéreit és a Duna csillogó hullámait.

Az óriáskerék Győrben idén is megtalálható.

Fotó: Gyurina Zsolt

Az óriáskerék ára

Az élmény bizonyára páratlan, nem is ez a kérdés, hanem, hogy idén mennyibe kerül az óriáskerekezés? Mutatjuk:

Mennyibe kerül felülni az óriáskerékre?

Fotó: Gyurina Zsolt