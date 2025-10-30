október 30., csütörtök

Béke

1 órája

Indul a háborúellenes országjárás - Orbán Viktor Győrben

Címkék#Győr-Moson-Sopron vármegye#Orbán Viktor#béke

November 15-én Győrben kezdi meg Orbán Viktor a háborúellenes országjárást.

Kisalföld.hu

"Indul a háborúellenes országjárás. Aki békét akar, velünk tart. Felkészül Győr-Moson-Sopron vármegye. November 15-én találkozunk" - írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Vikor Győrben
Orbán Viktor november 15-én érkezik a megyeszékhelyre - Fotó: MTI

Megindítjuk a háborúellenes országjárást - erről posztolt Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

A bejegyzés alatt látható videóban a miniszterelnök kiemelte:

a békemenet fantasztikus siker volt. Rengetegen álltunk ki a háború ellen és a béke mellett. Mindenkinek köszönöm, aki ott volt!

Hozzátette: a háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni.

Orbán Viktor: Nagygyűlés Győrben

"Mi európaiak vagyunk, de nem akarunk háborúba menni. A magyarok nem mennek háborúba! Mi a háború ellen vagyunk, ezért a digitális polgári körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát: az országjárást" - mondta a kormányfő.

Az első alkalom az Győr-Moson-Sopron megyében lesz majd, Győr városában, ott tartunk háború ellenes nagygyűlést. Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak: Magyarország nem akar háborút. A magyarok a béke oldalán állnak

- mondta Orbán Viktor.

A videofelvételt elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy természetesen ő is ott lesz a rendezvényen.

Orbán Viktor az Audinál

Orbán Viktor legutóbb nyáron járt Győrben, amikor az új Audi Q3-as termelését indították el.

