2 órája
Indul a háborúellenes országjárás - Orbán Viktor Győrben
November 15-én Győrben kezdi meg Orbán Viktor a háborúellenes országjárást.
"Indul a háborúellenes országjárás. Aki békét akar, velünk tart. Felkészül Győr-Moson-Sopron vármegye. November 15-én találkozunk" - írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Megindítjuk a háborúellenes országjárást - erről posztolt Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.
A bejegyzés alatt látható videóban a miniszterelnök kiemelte:
a békemenet fantasztikus siker volt. Rengetegen álltunk ki a háború ellen és a béke mellett. Mindenkinek köszönöm, aki ott volt!
Hozzátette: a háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni.
Orbán Viktor: Nagygyűlés Győrben
"Mi európaiak vagyunk, de nem akarunk háborúba menni. A magyarok nem mennek háborúba! Mi a háború ellen vagyunk, ezért a digitális polgári körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát: az országjárást" - mondta a kormányfő.
Az első alkalom az Győr-Moson-Sopron megyében lesz majd, Győr városában, ott tartunk háború ellenes nagygyűlést. Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak: Magyarország nem akar háborút. A magyarok a béke oldalán állnak
- mondta Orbán Viktor.
A videofelvételt elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy természetesen ő is ott lesz a rendezvényen.
Orbán Viktor az Audinál
Orbán Viktor legutóbb nyáron járt Győrben, amikor az új Audi Q3-as termelését indították el.