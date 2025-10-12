Nyakunkon az óraátállítás, ezen a napon tovább aludhatsz

Ahogyan arról korábbi cikkünkben írtunk az óraátállítás komoly hatással lehet a szervezetünkre, több szinten is megviselhet bennünket, idő kell, amíg megszokjuk a változást.

Hogy miért van korán az óraátállítás 2025-ben? Az óraátállítás 2025 őszén azért számít korainak, mert 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, míg 2022-ben október 30-án történt meg a váltás.

Sokszor felmerült már: ez lesz az utolsó óraátállítás Magyarországon? Egyelőre erről szó sincs, az évek óta húzódó óraátállítási ügy egyelőre bizonytalan.

Leginkább az idősek és a krónikus betegséggel élők érzik meg a negatív hatásokat. Az óraátállítás hatásairól korábban itt írtunk.